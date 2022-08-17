«Техноград» на ВДНХ пригласил москвичей на онлайн-курс по поиску работы

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В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ 19 августа стартует онлайн-курс «Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства». Об этом в среду, 17 августа, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Онлайн-курс «Технограда», посвященный трудоустройству, поможет москвичам адаптироваться к новым экономическим условиям и преодолеть психологические барьеры в процессе поиска работы. На занятиях объяснят, как найти точки роста в сложившихся обстоятельствах и использовать внутренние ресурсы для нового этапа развития карьеры, — рассказал он.

Уточняется, что в онлайн-курс входит восемь вебинаров, которые будут начинаться в 16:00. Так, 19 августа пройдет первое занятие, где участники займутся поиском мотивации. На втором вебинаре, 24 августа, слушатели научатся определять свое призвание с помощью четырех способов.

Кроме того, во время третьего занятия, которое запланировано на 26 августа, участники проработают свои внутренние барьеры, а в четвертом им расскажут о синдроме самозванца, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в рамках реализации программ поддержки работодателей и сотрудников на рынке труда в Москве появится более 1,6 тысячи вакансий.