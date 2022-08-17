NYT: США призывают присвоить российским алмазам статус «кровавых»

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Соединенные Штаты, Евросоюз и Канада призывают присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за событий на Украине. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на обращение представителя Госдепа США Джорджа к председателю Кимберлийского процесса.

Кимберлийский процесс был создан в 2000 году и в настоящее время объединяет более 80 стран. Организация получила название от южно-африканского города Кимберли, где состоялась первая конференция по борьбе с «кровавыми алмазами». Так называют драгоценные камни которые добыты нелегально, а деньги от их продажи идут на финансирование региональных конфликтов и террористов.

В публикации отмечается, что на июньском собрании Кимберлийского процесса, которое прошло в Ботсване, уже поднимался вопрос о российских алмазах. Тогда обсуждение завершилось вето РФ, Белоруссии и Китая. После этого начались споры относительно дальнейшего участия России в работе процесса.

По данным газеты, Вашингтон запретил импорт необработанных алмазов из РФ, но российские бриллианты все равно попадают на территорию страны. Издание утверждает, что большинство российских камней якобы обрабатывают в Индии, где они получают маркировку как алмазы местного происхождения.

В пресс-службе Министерства финансов РФ ответили на публикацию, что попытки Запада присвоить российским алмазам статус «кровавых» являются «политической демагогией», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты уже выделили Украине четыре миллиарда долларов на вооружения и планируют дать Киеву еще 4,5 миллиарда на борьбу с Россией.