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Соединенные Штаты уже выделили Украине четыре миллиарда долларов на вооружения и планируют дать Киеву еще 4,5 миллиарда. Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков во вторник, 16 августа.

— Бесконтрольная накачка киевского режима оружием — на эти цели администрация (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена уже выделила четыре миллиарда и планирует (выделить — прим. «ВМ») еще 4,5 — повышает риски его попадания в руки международных террористов, — цитирует Костюкова РИА Новости.

До этого члены Палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин резко раскритиковали политику поставок вооружений на Украину. Так политики отреагировали на недавнее журналистское расследование CBS о первых результатах поддержки Украины со стороны Запада.

1 августа стало известно, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет военной помощи входят дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и для 155-миллиметровых артиллерийских установок.