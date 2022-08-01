Байден выделил Украине военную помощь на 550 миллионов долларов

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 миллионов долларов.

— Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства в размере до 550 миллионов долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине, — говорится в документе.

Госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении отметил, что новый пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и для 155-миллиметровых артиллерийских установок, сообщает ТАСС.

Бывший советник главы американского министерства обороны полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату. По его словам, эти средства идут на изготовление вооружения и техники для замены той, что была отправлена на Украину.

До этого стало известно, что Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Уточняется, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов.