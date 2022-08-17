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Движение в сторону Алтуфьевского шоссе ограничили из-за ДТП с двумя автомобилями

Анастасия Колоскова
Происшествия
Движение в сторону Алтуфьевского шоссе ограничили из-за ДТП с двумя автомобилями
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с37 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в Москве на Северо-Восточной хорде (СВХ). Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло в районе Сигнального проезда, дом 16 строение 35. На место происшествия прибыли городские оперативные службы.

— Движение в сторону Алтуфьевского шоссе затруднено, — говорится в сообщении.

Судя по снимку с места происшествия, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно», участниками аварии стали автомобиль службы такси и грузовик, которые двигались в попутном направлении. При этом, есть ли в ДТП пострадавшие, не уточняется.

Еще одно ДТП с участием такси произошло в столице 15 августа в 21:35 в Прибрежном проезде недалеко от дома № 5.

Водитель такси, передвигаясь на «Киа Рио», повернул налево на красный, не уступил дорогу автомобилю БМВ и столкнулся с ним. От удара таксист вылетел на тротуар и снес 35-летнюю женщину и ее ребенка. В результате аварии пострадали водитель «Киа Рио» и женщина с ребенком. Все трое были госпитализированы.

Такси Северо-Восточная хорда (СВХ) ДТП грузовик Северный административный округ (САО)
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