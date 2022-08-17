Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Все очень однобоко»: иеромонах Фотий раскритиковал «Вечернего Урганта»

Анастасия Колоскова
Общество
«Все очень однобоко»: иеромонах Фотий раскритиковал «Вечернего Урганта»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пропажа из эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант» не расстроило победителя проекта «Голос» иеромонаха Фотия, хоть он и являлся ее зрителем. Об этом рассказал сам представитель РПЦ.

— Я смотрел «Вечернего Урганта». Все равно они скатились в последнее время. До закрытия передачи стало все очень однобоко, пошло. Как будто сменилась команда, потому что качество шуток было иное, — отметил он.

Не вызывает симпатии священнослужителя и другой юмористический проект — Comedy Club на ТНТ. Он назвал его самым пошлым из того, что предлагает российское телевидение.

В то же время иеромонах Фотий одобряет присутствие в эфире развлекательного контента, однако убежден, что шутки должны быть уместными.

— Юмор обязательно священники применяют. Чувство юмора — это чувство, присущее Богу. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный. Потому что шутить могут люди, которые действительно умеют мыслить. Создание шутки — творческий процесс, — заключил священнослужитель в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Накануне стало известно, что Иван Ургант сообщил о сольном концерте как музыканта и автора песен под псевдонимом Гриша Ургант. Под этим именем телеведущий выступает с 2011 года, но его выступления были довольно редкими. Концерт запланирован в одном из столичных клубов.

Телевидение Знаменитости Юмор Вечерний Ургант
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте