«Все очень однобоко»: иеромонах Фотий раскритиковал «Вечернего Урганта»

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Пропажа из эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант» не расстроило победителя проекта «Голос» иеромонаха Фотия, хоть он и являлся ее зрителем. Об этом рассказал сам представитель РПЦ.

— Я смотрел «Вечернего Урганта». Все равно они скатились в последнее время. До закрытия передачи стало все очень однобоко, пошло. Как будто сменилась команда, потому что качество шуток было иное, — отметил он.

Не вызывает симпатии священнослужителя и другой юмористический проект — Comedy Club на ТНТ. Он назвал его самым пошлым из того, что предлагает российское телевидение.

В то же время иеромонах Фотий одобряет присутствие в эфире развлекательного контента, однако убежден, что шутки должны быть уместными.

— Юмор обязательно священники применяют. Чувство юмора — это чувство, присущее Богу. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный. Потому что шутить могут люди, которые действительно умеют мыслить. Создание шутки — творческий процесс, — заключил священнослужитель в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Накануне стало известно, что Иван Ургант сообщил о сольном концерте как музыканта и автора песен под псевдонимом Гриша Ургант. Под этим именем телеведущий выступает с 2011 года, но его выступления были довольно редкими. Концерт запланирован в одном из столичных клубов.