Стажировки от центра занятости «Моя карьера» помогли тысяче подростков познакомиться с профессиями

Фото: Пресс-служба центра «Моя карьера»

Свыше тысячи юных москвичей в возрасте от 14 до 17 лет получили первый опыт работы на оплачиваемых стажировках. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного центра занятости «Моя карьера».

По словам руководителя проекта «Стажировки» Евгения Фадеева, полученный первый профессиональный опыт в будущем может пригодиться ребятам для построения карьеры.

— За все время участниками стажировок стали уже около трех тысяч юных москвичей. Они осваивают азы различных специальностей, развивают коммуникативные навыки, учатся планировать время, узнают о родном городе и о задачах, которые ежедневно решают различные столичные службы и ведомства, — рассказал он.

Отмечается, что подростки ознакомились с множеством профессий в различных городских организациях. Больше всего участников прошли стажировки в отделах долголетия, где занимаются реализацией проекта «Московское долголетие». Молодые люди смогли организовать порядка 700 занятий, 390 развлекательных мероприятий и привлекли в проект более 600 москвичей старшего поколения.

— Проект «Московское долголетие» уже третий раз открывает свои двери для московских подростков. Стажировка в отделах долголетия — это отличная возможность для молодых людей не только получить полезные организационные навыки, но и познакомиться с важными социальными проектами, которые реализуются в городе, — отметил директор Ресурсного центра развития социальных коммуникаций Григорий Барухов.

24 июля сообщалось, что около 50 тысяч москвичей посетили мероприятия проекта «Профессиональные стажировки».