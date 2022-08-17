«Яндекс. Карты» построят оптимальный маршрут для посещения нескольких мест
«Яндекс. Карты» теперь не только строят, но и оптимизируют маршруты, чтобы не пришлось ездить из одного конца города в другой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании.
Оптимизировать маршрут можно, если он включает в себя от четырех до десяти мест, которые пользователь планирует посетить.
Чтобы это сделать, нужно построить маршрут до нужного места, добавить на него остальные точки в произвольном порядке и нажать кнопку «Оптимизировать». Карты расставят места в порядке, в котором будет удобнее добраться до них.
Оптимизация работает на пешеходных и транспортных маршрутах. Кроме того, если пользователь передвигается на автомобиле, то маршруты учитывают еще и пробки на дорогах. Опция доступна в приложении и веб-версии «Яндекс. Карт».
Нововведение пригодится не только в случаях, когда нужно заехать сразу в несколько мест, но и в путешествии, если в новом городе хочется увидеть как можно больше достопримечательностей за короткое время.
В начале июля «Яндекс. Карты» запустили еще один новый инструмент, с помощью которого можно отмечать места, доступные людям с инвалидностью.