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«Яндекс. Карты» построят оптимальный маршрут для посещения нескольких мест

Елена Самойлова
Общество
«Яндекс. Карты» построят оптимальный маршрут для посещения нескольких мест
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Яндекс. Карты» теперь не только строят, но и оптимизируют маршруты, чтобы не пришлось ездить из одного конца города в другой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании.

Оптимизировать маршрут можно, если он включает в себя от четырех до десяти мест, которые пользователь планирует посетить.

Чтобы это сделать, нужно построить маршрут до нужного места, добавить на него остальные точки в произвольном порядке и нажать кнопку «Оптимизировать». Карты расставят места в порядке, в котором будет удобнее добраться до них.

«Яндекс. Карты» построят оптимальный маршрут для посещения нескольких мест Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»

Оптимизация работает на пешеходных и транспортных маршрутах. Кроме того, если пользователь передвигается на автомобиле, то маршруты учитывают еще и пробки на дорогах. Опция доступна в приложении и веб-версии «Яндекс. Карт».

Нововведение пригодится не только в случаях, когда нужно заехать сразу в несколько мест, но и в путешествии, если в новом городе хочется увидеть как можно больше достопримечательностей за короткое время.

В начале июля «Яндекс. Карты» запустили еще один новый инструмент, с помощью которого можно отмечать места, доступные людям с инвалидностью.

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