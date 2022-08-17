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Более трех тысяч жителей Северного Измайлова переехали в новые дома по реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более трех тысяч жителей Северного Измайлова переехали в новые дома по реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 5-я Парковая улица, 62Б Карта всех событий

В столичном районе Северное Измайлово 3,6 тысячи человек переехали в новые дома по программе реновации. Об этом в среду, 17 августа, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Северное Измайлово — третий в столице район по числу расселяемых по программе реновации домов: сейчас их 29. С начала реализации программы около четырех тысяч человек выбрали новое жилье для переезда. Из них 3,6 тысячи человек — это 90 процентов жильцов — уже заключили с городом договоры на равнозначные квартиры в шести новостройках, — отметил он.

Уточняется, что горожанам предложили новостройки по адресам 5-я Парковая улица, дом 62б; 15-я Парковая улица, дом 42, корпус 2 и дом 46а, корпус 5; Щелковское шоссе, дом 74 и дом 90, корпус 1; улица Константина Федина, дом 13, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 17 тысяч москвичей также получат новые квартиры в районе Очаково-Матвеевское, где реализуется большой объем строительства по программе реновации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новоселы уже заезжают в три дома.

Жилье Москва Реновация Район Северное Измайлово
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