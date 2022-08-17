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Сергунина пригласила москвичей на фестиваль садово-паркового искусства в «Царицыне»

Евгений Белоусов
Город
Сергунина пригласила москвичей на фестиваль садово-паркового искусства в «Царицыне»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» с 19 по 28 августа пройдет фестиваль исторических садов. Миниатюры парков, созданные ландшафтными дизайнерами и архитекторами, появятся вблизи оранжерей. Об этом в среду, 17 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Фестиваль садов в «Царицыне» — это своеобразный путеводитель по разным эпохам. Уже пять лет подряд ландшафтные дизайнеры стараются удивить москвичей и гостей города своими работами, — рассказала она.

По словам Сергуниной, в этом году композиции создадут, опираясь на известный исторический стиль, который получил название «изящное садоводство». Посетителей также ждут экскурсии, лекции, открытые встречи и многое другое. Все 10 дней на фестивале будут проходить экскурсии, лекции и концерты. Также запланировано несколько музейных проектов.

Так, посетители прогуляются по саду «Интродукция», который создала архитектор Оксана Бровкина. В работе она использовала растения, завезенные в Россию в эпоху Петра I, ставшие предвестниками изящного садоводства в России.

Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
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Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
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Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
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Фото: Пресс-служба Мосгорпарка

Сад «Оренбургский платок», над которым трудились архитекторы Екатерина Чухась, Евгения Воронцова, Мария Бадина и Ксения Еремина, наполнен полупрозрачными многолетними травами и переплетен металлической нитью.

«Изящное садоводство» — название бестселлера по садово-парковому искусству конца XIX века. Одноименная книга российского дендролога и садовода Арнольда Регеля вышла в 1896 году.

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в музее-заповеднике «Царицыно», в Парке Горького и в Измайловском парке горожане могут совершить лодочную прогулку. Кроме того, лодочная станция продолжает работу в Лианозовском парке.

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