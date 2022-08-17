Аналитик назвал причины роста цен на газ в Европе

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал две основные причины, которые привели к очередному повышению стоимости газа в Европе.

По словам аналитика, во-первых, это значительное сокращение предложения на европейском рынке, в том числе и по сжиженному природному газу. Кроме того, на фоне ограниченного предложения потребители страхуются, увеличивают объемы закупок, а это подстегивает котировки.

— Кроме поставок российского голубого топлива по трубопроводу, меньше теперь в ЕС завозят и СПГ — произошло падение на 10 процентов. А 10 процентов — это существенная величина, особенно на фоне того, что европейцы уже отобрали весь объем условно свободного СПГ, — пояснил Фролов в комментарии ФАН.

Накануне стоимость газа в Европе вновь побила рекорд. Цена на голубое топливо впервые с 8 марта перевалила за отметку 2400 долларов за один кубометр, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает «Царьград».

Цены на газ в Европе грядущей зимой могут подняться выше рекордных четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщили в компании «Газпром» во вторник, 16 августа.