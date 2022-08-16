Газпром: Цены на газ в Европе зимой поднимутся выше 4 тысяч долларов

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Цены на газ в Европе грядущей зимой могут подняться выше рекордных четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщили в компании «Газпром» во вторник, 16 августа.

— На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2,5 тысячи долларов. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень четырех тысяч долларов за одну тысячу кубических метров, — говорится в сообщении.

До этого глава германской Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что уже этой осенью всю ФРГ охватят протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом. По словам политика, к протестам также призывают в Австрии, Великобритании и во Франции. Рост цен на энергоносители привел к тому, что вся Европа скоро будет охвачена массовыми протестами. К этому также ведет инфляция европейских государств и ошибочная политика их лидеров.

До этого госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что Газпром начал осуществлять дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку».