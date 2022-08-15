Глава Левой партии Германии предрек протесты из-за цен на топливо

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Уже этой осенью всю Германию охватят протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом. Такое мнение в понедельник, 15 августа, высказал глава германской Левой партии Мартин Ширдеван.

— Союз арендаторов сообщает, что миллионы домашних хозяйств столкнулись с проблемами из-за оплаты отопления, особенно те, у кого низкий доход. В связи с этим, конечно, в Германии будут протесты, — заявил он.

По словам политика, к протестам также призывают в Австрии, Великобритании и во Франции. Рост цен на энергоносители привел к тому, что вся Европа скоро будет охвачена массовыми протестами. К этому также ведет инфляция европейских государств и ошибочная политика их лидеров в целом.

Левая партия в связи с такой ситуацией предлагает общественным объединениям, активистам и климатическим движениям, а также представителям профсоюзов объединить усилия, передает слова Ширдевана РИА Новости.

До этого госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что Газпром начал осуществлять дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку». Он отметил, что на данный момент такой объем сырья невозможно пополнить без российских поставщиков.

Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке.