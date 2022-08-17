Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вольер рысей обновили в Московском зоопарке

Лейла Алиева
Город
Вольер рысей обновили в Московском зоопарке
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке специалисты обновили вольер рысей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в среду, 17 августа.

— Новый вольер стал значительно комфортнее для обитателей: у рысей стало больше места, появились новые места для отдыха и для активности, что очень важно для этого вида кошачьих, — говорится в сообщении.

Кроме того, рыси могут укрыться внутри и расположиться на разноуровневых полках, а также забраться на самый верх и наблюдать за происходящим. При этом через ограждения обновленного вольера гостям стало удобнее наблюдать за животными — вместо сетки появилось высокопрочное стекло. Главное — посетители не смогут подкармливать рысей, а также в вольер не залетят другие посторонние предметы, уточнили Telegram-канале зоосада.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

До этого сообщалось, что семья краснокнижного зайца-русака пополнилась 10 зайчатами. Этих животных можно встретить в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Сокольники», «Москворецкий», «Битцевский лес», в Терлецком лесопарке, а также в фаунистическом заказнике «Долгие пруды».

Зоопарки Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте