Вольер рысей обновили в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке специалисты обновили вольер рысей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в среду, 17 августа.

— Новый вольер стал значительно комфортнее для обитателей: у рысей стало больше места, появились новые места для отдыха и для активности, что очень важно для этого вида кошачьих, — говорится в сообщении.

Кроме того, рыси могут укрыться внутри и расположиться на разноуровневых полках, а также забраться на самый верх и наблюдать за происходящим. При этом через ограждения обновленного вольера гостям стало удобнее наблюдать за животными — вместо сетки появилось высокопрочное стекло. Главное — посетители не смогут подкармливать рысей, а также в вольер не залетят другие посторонние предметы, уточнили Telegram-канале зоосада.

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До этого сообщалось, что семья краснокнижного зайца-русака пополнилась 10 зайчатами. Этих животных можно встретить в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Сокольники», «Москворецкий», «Битцевский лес», в Терлецком лесопарке, а также в фаунистическом заказнике «Долгие пруды».