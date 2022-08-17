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Эксперт дала советы, как выбрать репетитора для ребенка

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дала советы, как выбрать репетитора для ребенка
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Академический директор онлайн-школы для детей и подростков Анастасия Екушевская дала советы родителям, как выбрать репетитора для ребенка.

Стоит заранее выяснить, по какой программе собирается заниматься с вашим ребенком преподаватель и как планирует отслеживать результаты. Репетитор должен найти персональный подход к каждому ребенку, адаптировать программу под конкретного ученика.

Необходимо заранее обговорить все форс-мажоры с репетитором, чтобы, если он заболеет или отправится в отпуск, вам не пришлось начинать поиск с нуля.

Что касается стоимости обучения, то лучше выбирать педагога со средними расценками. Предварительно стоит просмотреть сайты и изучить стоимость занятий. Также стоит почитать отзывы о педагоге на разных источниках, передает ФАН.

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