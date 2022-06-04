Лингвист Белан развеяла три главных мифа об изучении иностранного языка в старшем возрасте

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Идеальный возраст для начала изучения иностранного языка — 5–7 лет. Следуя правильной методике обучения, уже в 14 лет ребенок может начать разговаривать свободно. Но что делать тем, кто уже давно не ребенок? Вместе с кандидатом филологических наук, переводчиком, лингвистом и экспертом в области обучения английскому языку Дианой Белан «Вечерняя Москва» развеяла три главных мифа об изучении иностранного языка в старшем возрасте.

Миф № 1: «Просто смешно начинать учить язык в моем возрасте».

Основное отличие детей от взрослых с точки зрения освоения иностранных языков заключается в понимании цели изучения. Это, как правило, либо большой интерес к этому предмету, либо давление со стороны родителей. Если же взрослый решил осваивать английский, значит, он обладает внутренней мотивацией, которая во много раз сильнее каких-либо уговоров и убеждений извне.

Научно доказано, что нет особой разницы, когда приступать к системному изучению иностранного языка: в 15, 25 или 60 лет. У людей старше 15 лет уже сформирована база родного языка, которая может быть поддержкой для освоения иностранного.

Если сравнить скорость и результативность освоения в 30 и 60 лет, то особенной разницы также не наблюдается. С одной стороны, в 30 лет память формируется легче за счет присутствия в мозге большего количества нейронов. Но с другой стороны, человека, который приступил к изучению языка в возрасте 50+, отличают острая необходимость его выучить, а также аналитическое мышление и годами выработанная привычка, связанная с интеллектуальной деятельностью.

Миф № 2: «У меня мало свободного времени, поэтому язык мне не выучить».

Занятых взрослых людей можно понять. Однако чтобы получить желаемый результат, совершенно необязательно вкладывать в обучение много времени.

Основные принципы занятий — регулярность, высокая эффективность и системность. Если уделять занятиям по 20–30 минут каждый день, использовать систему, включающую в себя техники ускоренного запоминания, эффективного структурирования материала, а также (в качестве вишенки на торте) регулярную практику устной речи, то очень быстро можно увидеть положительную динамику.

Кроме долгожданного результата — умения поддержать беседу с иностранцем на языке легко и непринужденно, разрешать различные проблемы в поездках, вы получите дополнительный эффект — замедление старения мозга.

Миф № 3: «У меня нет способностей к изучению языков».

Многие, уверена Белан, неоднократно приступали к изучению языка и быстро бросали эту затею. Кто-то даже тратил на такое обучение несколько лет, но так и не получил значимых результатов. «У меня нет способностей к языкам!» — таков был вердикт.

На самом деле те, кто испытывает трудности с иностранным языком, сами лишают себя способностей, для ощущения которых достаточно выполнить пять самых простых шагов:

слушать песни или небольшие аудиозаписи (подкасты) и копировать речь носителей, формируя правильное произношение. Они бережно настроят вас на языковую волну. А правильное произношение поможет вам лучше понимать и быть понятым;

смотреть видео без субтитров. Так вы не только легко усвоите слова и фразы носителей, но и впитаете их мимику, жесты, эмоциональное состояние;

читать все, что вам интересно (книги, блоги любимых исполнителей, выдающихся личностей, новости спорта, кинообзоры, кулинарные рецепты);

общаться. Для этого найдите себе собеседника примерно такого же уровня, как и вы. Расширяйте свой круг общения и наслаждайтесь новыми знакомствами;

изучать правила, основанные на закономерностях и логике языка — это залог вашей грамотной речи.

— Сейчас можно найти разные варианты занятий: репетиторы, языковые школы, а также новая интересная форма — онлайн-клуб. На мой взгляд, — резюмировала специалист, для людей старшего возраста — это отличный вариант найти единомышленников из разных городов России, освоить любой иностранный язык в комфортной обстановке, сэкономив время и силы на дорогу.