«Передача идиотская»: Лоза раскритиковал проект «Голос 60+»

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Музыкант Юрий Лоза критически высказался по поводу проекта «Голос» для вокалистов старшего возраста, а также итогов предыдущего сезона шоу.

— Эта передача сама по себе идиотская, — заявил артист.

Лоза отметил, что в предыдущем сезоне «Голос 60+» победу отдали участнице, которая, по его мнению, пела хуже всех.

— Почему передача называется «Голос», если голос там не имеет никакого значения?! — задается вопросом музыкант.

По словам исполнителя, руководство канала не стремится найти таланты, а лишь выбирает типажи. Лоза убежден, что чем хуже будет передача, тем выше поднимутся ее рейтинги.

При этом он подчеркнул, что вести проект сможет любой известный человек, так как в этом, на его взгляд, нет ничего трудного, передает издание Prozvezd.

Накануне стало известно, что вести новый сезон музыкального шоу «Голос 60+» на Первом канале будет Лариса Гузеева. По словам актрисы, предложение стать ведущей популярного шоу стало для нее неожиданностью. Она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.