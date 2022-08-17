Названа причина запаха гари в некоторых районах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области, который был локализован. Об этом в среду, 17 августа, сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

— На юге, юго-востоке Москвы легкое задымление. Оно пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В столичном МЧС заявили, что причиной запаха гари в столице могут быть три очага лесных пожаров в Рязанском регионе.

В ведомстве подчеркнули, что в Москве в настоящее время нет возгораний, из-за которых мог бы возникнуть неприятный запах.

До этого сообщалось, что в некоторых столичных районах чувствуется запах гари и есть небольшой смог. В частности, речь идет о таких районах как Крылатское, Зюзино и Можайское, а также территории возле Боровского шоссе.

Накануне стало известно, что в столице введен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 18:00 среды, 17 августа. Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.