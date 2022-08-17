Ефимов: Сумма выданных льготных ипотек в Москве в июле составила 37,9 миллиарда рублей

Фото: Пресс-служба

Столичный Росреестр в июле этого года зарегистрировал 8083 договора ипотечного жилищного кредитования, что на 18,66 процента больше, чем за прошлый месяц. Об этом в среду, 17 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва сохраняет лидирующую позицию по выданным льготным кредитам среди регионов России. Так, на долю Москвы в июле 2022 года пришлось 33,1 процента от общего объема выданных таких кредитов. В июле в столице было выдано льготных ипотек общим объемом 37,9 миллиарда рублей — это на 51,7 процента больше показателей июня, рекордный показатель с начала года, — рассказал он.

По словам Ефимова, всего с начала реализации программы в столице общая сумма выданных кредитов по льготной ставке составила более полутарамиллиона рублей. Кроме того, с начала года было зарегистрировано всего 60 329 договоров ипотечного кредитования, а это на 16,13% процентов ниже января-июля 2021, когда было число договоров составило 71 930.

В свою очередь руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что постепенная адаптация рынка к непростой экономической ситуации и поддержка отрасли государством дают действенные результаты, которые отражаются, в том числе и на регистрации ипотек в Москве.

До этого стало известно, что в Московском регионе в июле доля сделок с ипотекой на первичном рынке жилья достигла 81 процента, что стало рекордным показателем за все время наблюдений.