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Врач рассказал, обострение каких заболеваний чаще всего происходит осенью

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, обострение каких заболеваний чаще всего происходит осенью
Фото: depositphotos

Боли в суставах, сердечно-сосудистые заболевания, головная боль и депрессия — таков перечень недугов, с которыми человек часто сталкивается в осенний период. Об этом рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов.

— Осенью в принципе обостряются хронические заболевания. Напомнить о себе может аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются «домашние» аллергены — плесень и пылевые клещи, — пояснил специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.

Кроме того, в осенний период многие жалуются на боли в суставах. Также возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с повышением вязкости крови, вызванным изменением погоды.

Самым распространенным осенним недугом, по мнению эксперта, является депрессия. Причиной состояния является дефицит солнечного света, из-за чего возникает чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.

Чтобы защитить организм от болезней в осенний период, необходимо соблюдать четкий распорядок дня, правильно питаться, чаще гулять и не забывать о физической активности.

С приходом осени в стране традиционно наблюдается всплеск заболеваемости самыми разными заболеваниями — от ОРВИ до коронавирусной инфекции. «Вечерка» узнала, какие прививки лучше всего сделать перед наступающим сезоном, чтобы обезопасить себя и своего ребенка.

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