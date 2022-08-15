Грипп укола боится: какие прививки лучше всего сделать перед сезоном простуд
С приходом осени в стране традиционно наблюдается всплеск заболеваемости самыми разными заболеваниями — от ОРВИ до коронавирусной инфекции. «Вечерка» узнала, какие прививки лучше всего сделать перед наступающим сезоном, чтобы обезопасить себя и своего ребенка.
Врач-терапевт Галина Маханькова рассказала «Вечерней Москве», что в этом году осенний подъем заболеваемости может быть осложнен тем, что вирусы и бактерии стремительно мутируют, поэтому человек может подхватить сразу несколько из них с небольшой периодичностью.
Более того, к сентябрю, как правило, большинство россиян возвращается из отпусков и привозит из других стран болячки. Также в связи с ухудшением погодных условий у многих граждан обостряются хронические заболевания — например, астма и бронхит.
— Паниковать не стоит. При наличии всех необходимых прививок можно избежать тяжелого течения заболеваний и самое главное — опасных последствий после перенесенной болезни. А некоторые вирусы и вовсе могут вас не коснуться, если правильно следить за гигиеной и избегать переохлаждения, — пояснила Маханькова.
В первую очередь, стоит сделать прививку от гриппа. Это самый эффективный метод борьбы с ним, так как вакцинация поможет избежать заражения его основными штаммами, а также предотвратит риск серьезных осложнений после него — например, пневмонии или даже заболеваний нервной системы.
— Прививку важно делать каждый год перед началом осени. В основной группе риска — пожилые люди, маленькие дети и будущие мамы. Им важно позаботиться об этом в первую очередь. В школах ежегодно проводят такие вакцинации, поэтому не стоит отказываться от них, — добавил врач.
По ее словам, детям гораздо проще подцепить вирус и принести его домой, так как они ежедневно контактируют с другими в детских садах и учебных заведениях. Для ребенка грипп может привести к осложнениям со стороны ЛОР-органов (воспалений уха, горла, носа).
Также важно сделать прививку от пневмококка, который может привести к тяжелой пневмонии.
Из-за высокого распространения осенью инфекций, которые сильно воздействуют на дыхательные пути, эта мера может предотвратить тяжелое течение как гриппа, так и коронавирусной инфекции.
— Эта прививка обязательна для детей младшего возраста и рекомендована тем, кто уже имеет хронические заболевания. Главная опасность пневмококка в том, что он устойчив ко многим антибиотикам, поэтому вылечить его достаточно сложно, — рассказала Галина Маханькова.
Однако главной осенней угрозой специалист считает COVID-19. Врач-терапевт уверен, что новый штамм может провоцировать у людей еще более серьезные проблемы с легкими и, возможно, выявить его будет не так-то просто.
— Вирус эволюционирует, поэтому лучше всего сделать прививку от него или ревакцинироваться. Препараты для вакцинации абсолютно безопасны для детей и людей старшего возраста, поэтому лучше сделать прививку всей семьей для коллективного иммунитета, — поясняет специалист.
Препараты от вирусов
Медики отмечают, что для того, чтобы обезопасить себя от различных сезонных инфекций, важно подобрать подходящий для прививки препарат.
Против гриппа
- Ультрикс. Вакцина, которая подойдет как взрослым, так и детям (от шести месяцев). Она вводится одной инъекцией.
- Флю-м. Вакцина для пациентов в возрасте от 18 лет. Не рекомендована тем, у кого есть аллергия на куриный белок.
Против пневмококка
- Превенар. Препарат рекомендован детям до двух лет и не вызывает серьезных осложнений.
- Синфлорикс. Отличается тем, что его нужно вводить в несколько этапов в зависимости от возраста пациента.
Против COVID-19
- Спутник V. Препарат, который показал свою высокую эффективность и подходит почти всем категориям — в том числе и детям.