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Детский сад в составе ЖК введут в эксплуатацию в поселении Рязановском

Лейла Алиева
Город
Детский сад в составе ЖК введут в эксплуатацию в поселении Рязановском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

В поселении Рязановском введут в эксплуатацию детский сад, который построили в составе жилого комплекса. Об этом в среду, 17 августа, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Общая площадь двухэтажного здания, рассчитанного на 200 мест, составляет 3,9 тысячи квадратных метров. Это второй детский сад, построенный в составе жилого комплекса, — отметил он.

Левкин напомнил, что в августе прошлого года здесь ввели в эксплуатацию детский сад на 240 детей, а также школу на 750 учеников. При этом детсад «Самолетик» стал подразделением школы № 2083, который примет учащихся уже в этом учебном году.

Также на территории ЖК планируется построить детский сад на 325 мест и школу на 750 детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один детский сад появится в Новомосковском административном округе столицы в деревне Ватутинки. Уточняется, что в отдельном блоке трехэтажного здания специалисты построят бассейн, благодаря которому для детей смогут проводить оздоровительные занятия и мероприятия по закаливанию.

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