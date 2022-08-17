Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Евгений Алдонин прокомментировал неожиданную победу «Амкала» в этапе Кубка России

Ирина Игнатенко
Спорт
Евгений Алдонин прокомментировал неожиданную победу «Амкала» в этапе Кубка России
Фото: shutterstock

Команда «Амкал», состоящая из полупрофессиональных футболистов и блогеров, обыграла в рамках этапа Кубка России представителя второго дивизиона — красногорский «Зоркий». Победу команды прокомментировал бывший игрок «Зоркого» и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин.

Он отметил, что популярность медийного футбола — это запрос современного общества. Такие матчи вызывают эмоции у большой аудитории.

— У профессиональных футболистов появилась возможность проявлять себя и в медийных командах. У кого-то по разным причинам может не складываться карьера, и кто-то может перезапустить ее через Медийную лигу. Это возможность и для блогеров стать более спортивными, а для ребят, которые просто любят игру, стать частью Кубка России и большого футбола, — отметил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Накануне «Амкал» обыграл «Зоркий» со счетом 2:1. Счет в середине первого тайма открыл футболист «Зоркого» Сергей Поповицкий. Отыграться «Амкал» сумел во второй половине встречи, когда на подачу Михаила Прокопьева откликнулся экс-игрок «Зенита» и немецкого «Шальке» Алексей Гасилин. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были игроки «Амкала», передает Life.ru.

В начале июля бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что изоляция российского футбола — не повод ныть и расслабляться.

Футбол Евгений Алдонин Кубок России по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте