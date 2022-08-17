Евгений Алдонин прокомментировал неожиданную победу «Амкала» в этапе Кубка России

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Команда «Амкал», состоящая из полупрофессиональных футболистов и блогеров, обыграла в рамках этапа Кубка России представителя второго дивизиона — красногорский «Зоркий». Победу команды прокомментировал бывший игрок «Зоркого» и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин.

Он отметил, что популярность медийного футбола — это запрос современного общества. Такие матчи вызывают эмоции у большой аудитории.

— У профессиональных футболистов появилась возможность проявлять себя и в медийных командах. У кого-то по разным причинам может не складываться карьера, и кто-то может перезапустить ее через Медийную лигу. Это возможность и для блогеров стать более спортивными, а для ребят, которые просто любят игру, стать частью Кубка России и большого футбола, — отметил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Накануне «Амкал» обыграл «Зоркий» со счетом 2:1. Счет в середине первого тайма открыл футболист «Зоркого» Сергей Поповицкий. Отыграться «Амкал» сумел во второй половине встречи, когда на подачу Михаила Прокопьева откликнулся экс-игрок «Зенита» и немецкого «Шальке» Алексей Гасилин. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были игроки «Амкала», передает Life.ru.

В начале июля бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что изоляция российского футбола — не повод ныть и расслабляться.