Хаски Буран три недели ждал в аэропорту Хабаровска хозяев, улетевших в отпуск

Фото: Telegram / Международный аэропорт Хабаровск

В Хабаровске хаски три недели ждал в местном аэропорту своих хозяев, которые улетели в отпуск, за что его прозвали Хатико. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани и городской мэрии.

Уточняется, что пес каждый день приходил на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров. В свою очередь сотрудники аэропорта подкармливали местного Хатико и пытались найти информацию о его хозяевах.

— Наш пушистый друг вернулся домой. Восьмимесячный хаски Буран несколько недель гостил на нашей привокзальной площади. На время, пока мы не нашли хозяев, он находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровск, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, выяснилось, что хозяева оставили пса своим соседям на время отпуска, но питомец оказался очень активным и сбежал, передает РИА Новости.

До этого врач-ветеринар Татьяна Гольнева рассказала «Вечерней Москве», куда отдать питомца на время отпуска и как его подготовить к этому. Специалист рекомендует оставлять кошек дома и договориться с кем-то, чтобы их кормили, чистили лоток и играли. По ее словам, коты гораздо тяжелее, чем собаки, переносят переезд в новый дом.