Андрей Бочкарев рассказал о степени готовности электродепо «Нижегородское»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

Готовность электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, составляет 84 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 17 августа.

— В настоящее время на территории Москвы для обслуживания поездов новых линий метро строятся и реконструируются шесть электродепо. Одним из крупнейших таких объектов является депо «Нижегородское», общая площадь которого после завершения всех работ составит более 170,5 тысячи квадратных метров, — отметил он.

По словам заммэра, на территории электродепо расположатся 53 здания и сооружения. После того как его введут в эксплуатацию, появится порядка 850 новых рабочих мест.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что специалисты почти завершили энергетические объекты депо. Кроме того, уже наполовину выполнена соединительная ветка с платформой Москва-Товарная — Курская РЖД. Также в ближайшее время начнутся работы по монтажу оборудования автоматики телемеханики движения поездов в посту электрический централизации.

Недавно Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по строительству электродепо «Южное». Он отметил, что его готовность составляет 30 процентов.