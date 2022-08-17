Андрей Бочкарев рассказал о степени готовности электродепо «Нижегородское»
Готовность электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, составляет 84 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 17 августа.
— В настоящее время на территории Москвы для обслуживания поездов новых линий метро строятся и реконструируются шесть электродепо. Одним из крупнейших таких объектов является депо «Нижегородское», общая площадь которого после завершения всех работ составит более 170,5 тысячи квадратных метров, — отметил он.
По словам заммэра, на территории электродепо расположатся 53 здания и сооружения. После того как его введут в эксплуатацию, появится порядка 850 новых рабочих мест.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что специалисты почти завершили энергетические объекты депо. Кроме того, уже наполовину выполнена соединительная ветка с платформой Москва-Товарная — Курская РЖД. Также в ближайшее время начнутся работы по монтажу оборудования автоматики телемеханики движения поездов в посту электрический централизации.
Недавно Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по строительству электродепо «Южное». Он отметил, что его готовность составляет 30 процентов.