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Андрей Бочкарев: Москва переводит стройки по реновации в цифровой формат

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Москва переводит стройки по реновации в цифровой формат
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Строительство жилой недвижимости в рамках программы реновации переводится на облачную платформу для автоматизации и управления рабочими процессами. Об этом в среду, 17 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы переводим строительство жилья в рамках программы реновации на цифровую исполнительно-техническую документацию на основе облачной платформы. Она позволяет автоматизировать реализацию строительных проектов, повышает управляемость рабочих процессов, — рассказал он.

Заммэра отметил, что новая платформа позволит объединить в одном сервисе и едином интерфейсе всю необходимую документацию, в том числе фото- и видеоматериалы, а также финансовые показатели. Он будет доступен для всех участников строительства — заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков.

По словам Бочкарева, благодаря данному решению будет структурировано хранение документов и сокращены сроки согласования документации и всего строительного цикла.

Руководитель Amethyst Group Марат Хафизов отметил важность подобных продуктов в реестре программного обеспечения для вопроса импортозамещения технологий.

— Платформа полностью адаптирована для работы с законодательной базой строительства в нашей стране и соответствует требованиям, предъявляемым к ИТ-решениям, внедряемым в российскую информационную инфраструктуру, — подчеркнул он.

До этого Бочкарев сообщил, что с начала года в столице по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 26 домов.

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