Москва продаст пять участков под строительство частных домов в ТиНАО

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Власти Москвы выставили на торги пять земельных участков под строительство частных жилых домов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) города. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков. в среду, 17 августа.

— На землях площадью от 582 до 2,4 тысячи квадратных метров можно построить жилые дома, разбить сады, выращивать фрукты и овощи, организовать парковку для личных автомобилей. Два участка расположены в поселении Щаповском, два — в Киевском, один — в Вороновском, — заявил Щербаков.

Заявку на участие в торгах, которые пройдут 1 сентября, можно подать до 29 августа. Принять участие в аукционах могут только физические лица. Новые владельцы смогут построить на участках дома не выше 15 метров или трех этажей. Здания должны быть пригодны для круглогодичного проживания и подключены ко всем инженерным коммуникациям, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что город выставил на торги 21 нежилое помещение в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. Уточняется, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 19 по 26 августа, а аукционы состоятся также в августе.