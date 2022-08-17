Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ разгромили ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

Лейла Алиева
Происшествия
ФСБ разгромили ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму
Фото: depositphotos

В Джанкое и Ялте ликвидировали законспирированную ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* из шести российских граждан, которых координировали на Украине. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

— В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные активно распространяли в России террористическую идеологию и вербовали местных мусульман. Во время обыска силовики обнаружили и изъяли в доме у задержанных запрещенные в стране пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

По данному факту возбуждены уголовные дела, передает РИА Новости.

Недавно ФСБ предотвратила подготовленный Украиной взрыв нефтепровода в Волгоградской области. Уточняется, что теракт готовили двое мужчин из праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

Крым ФСБ Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте