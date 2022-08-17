ФСБ разгромили ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

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В Джанкое и Ялте ликвидировали законспирированную ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* из шести российских граждан, которых координировали на Украине. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

— В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные активно распространяли в России террористическую идеологию и вербовали местных мусульман. Во время обыска силовики обнаружили и изъяли в доме у задержанных запрещенные в стране пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

По данному факту возбуждены уголовные дела, передает РИА Новости.

Недавно ФСБ предотвратила подготовленный Украиной взрыв нефтепровода в Волгоградской области. Уточняется, что теракт готовили двое мужчин из праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.