Собянин: Москва направила спасателей и технику для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию пожаров в Рязанской области, из-за которых с юга и юго-запада столицы поступают жалобы на запах гари. Об этом глава города сообщил в среду, 17 августа.

— От жителей запада, юго-запада и юга Москвы поступают жалобы на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства сообщила, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области, который был локализован. В столичном МЧС также добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе — в Москве появился запах гари. В ведомстве подчеркнули, что в городе в настоящее время нет возгораний, из-за которых мог бы возникнуть неприятный запах.