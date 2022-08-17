Эксперт оценил показатели внутреннего туризма в 2022 году

Фото: Pixabay

Несмотря на сложности с авиационными перевозками на юг России, закрытыми аэропортами, туристический сезон-2022 приближается к показателям доковидного 2019 года. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он отметил, что туристический сезон для внутреннего туризма проходит успешно и превосходит прошлогодние показатели. Россияне все чаще стали выбирать отдых внутри страны.

— Мы по всем параметрам приближаемся к доковидному 2019 году. Хотя и не без проблем. Много событий происходит, негативно влияющих. В частности, авиационные перевозки, закрыты ключевые южные аэропорты, что приводит к сложностям в перемещении, — отметил Уманский в комментарии НСН.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более миллиарда рублей субсидий на развитие туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, государство продолжит до конца нынешнего года оказывать помощь проектам малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает Nation News.

До этого корреспондент «Вечерней Москвы» Игорь Синельников в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил Мурманск и рассказал об основных достопримечательностях города.