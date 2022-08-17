К морю за 15 тысяч: «незамерзающий порт» Мурманск — Баренцево море, Териберка, кладбище кораблей и водопады
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Лето подходит к концу, но время побывать на море еще есть. Если вы не хотите ехать в классические места отдыха на побережье, не желая столкнуться с большим потоком туристов, то стоит присмотреться к другим удивительным уголкам России, о которых мы расскажем в нашем спецпроекте «К морю за 15 тысяч».
Одним из таких мест является Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Сюда стоит ехать за фантастически красивыми горами, морским воздухом, арктической кухней, необычными северными ягодами и просто за новыми ощущениями. Корреспондент «Вечерней Москвы» Игорь Синельников в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил российские «ворота в Арктику», чтобы рассказать, как интересно отдохнуть в нашей стране на море за 15 тысяч рублей.
Подготовка к путешествию
Авиабилеты я купил за месяц до путешествия — и не только из соображений экономии. Если покупать заранее, есть большая вероятность найти рейс с утренним вылетом из Москвы и возвращением в столицу вечером на третий день, что очень удобно и позволяет выжать максимум из путешествия. Найти такой билет не составило труда, в итоге перелет в обе стороны мне обошелся в пять тысяч рублей. Лететь из Москвы в Мурманск — чуть меньше 2,5 часа.
Мест, где можно остановиться в городе, предостаточно: отели, гостевые дома и хостелы на любой вкус и кошелек. Я выбрал бюджетный хостел с положительными отзывами. Две ночи проживания обошлись всего в 1450 рублей.
День первый. Водопад, Абрам-Мыс, загадочный тоннель и гора Горелая
Самолет вылетел без опоздания, ровно в 07:10. Самолет приземлился в аэропорту Мурманска даже чуть раньше: в 9:20 я уже ехал в 106-й маршрутке в сторону города. Дорога от аэропорта обошлась мне в 100 рублей.
Первой точкой моего маршрута должен был стать водопад на реке Лавне, который располагается за пределами города. Единственный подходящий способ туда попасть — междугородний автобус, отбывающий с центрального автовокзала Мурманска в 11:00.
Маршрутка остановилась у вокзала за сорок минут до нужного мне автобуса, поэтому я решил немного побродить по району. Первое, что бросилось в глаза, — чайки. Их тут какое-то невероятное количество, и они спокойно соседствуют с привычными глазу москвича голубями.
Вскоре подъехал автобус, я отдал кондуктору 142 рубля и сел перепроверять маршрут. Путь на автобусе занял где-то 1,5 часа. По приезде в Междуречье оказалось, что добраться запланированным маршрутом не получится — дорогу затопило дождями. Водопад на реке Лавне — достопримечательность пока не совсем изведанная туристами. Карты предлагали идти альтернативным путем. Я решил сначала убедиться, сработает ли мой план «Б», поэтому, увидев в практически безлюдном селе местного жителя, решил уточнить у него.
Получив утвердительный ответ, я отправился в путь. Дорога до водопада оставила у меня двоякие впечатления. Туристы явно еще не распробовали это место: мне не встретился ни один человек — и это днем в воскресенье. Сам водопад небольшой, всего четыре метра в высоту, зато невероятно эффектный! Как разбиваются мощные потоки воды, слышно еще задолго до того, как сам водопад откроется глазу. Если захотите ощутить приятные холодящие брызги, можно подойти максимально близко к воде — ощущения непередаваемые.
От водопада пошел дальше вдоль реки и, выйдя на дорогу, сверился с расписанием автобусов. Так как в ближайший час не предвиделось ни одного, решил попробовать заказать такси. Место это удаленное от города, но каким-то чудом рядом проезжала машина, на которой я и отправился в следующую точку моего маршрута — отдаленный микрорайон Мурманска Абрам-Мыс. Таксист попался максимально неразговорчивый и на вопросы про достопримечательности Мурманска отвечал крайне односложно, поэтому я прекратил попытки завести разговор и смотрел в окно, за которым проносились густые леса.
До Абрам-Мыса мы доехали минут за 10. Этот микрорайон находится на противоположной от центрального Мурманска стороне Кольского залива. Со смотровых площадок отсюда открывается красивый вид на залив, корабли и жилые районы. Здесь я провел буквально полчаса, так как нужно было успеть на 24-й автобус, который пришлось бы в случае опоздания ждать еще час. И вновь везение — я прибежал на остановку как раз в тот момент, когда он подъезжал.
Вышел на остановке «Улица Траловая» и прогулялся до проспекта Ленина — одной из центральных улиц Мурманска. Там я посидел в уютной кофейне, отметил, что кофе тут не отличается от московского ни ценой, ни вкусом, а затем на маршрутке направился к еще одной местной достопримечательности — горе Горелая.
Прежде чем расскажу о горе, сделаю небольшое отступление: в Мурманске проблем с общественным транспортом нет никаких, ходит он регулярно. Проезд стоит 35 рублей для всех — льготных категорий не предусмотрено. Банковские карты принимают без вопросов.
Итак, гора Горелая. Сопка высотой 254 метра находится в черте города. Такое необычное название она получила из-за многочисленных бомбежек в период Великой Отечественной войны. В прошлом году здесь оформили экологическую тропу: поставили скамейки и столбы с информацией о местной флоре и фауне.
Путь к горе пролегает через жутковатый крытый переход. Раньше тут располагался рынок «Охотный ряд», теперь — просто голый тоннель. Было чувство, что я попал в какую-то компьютерную игру и вот сейчас из-за очередной лестницы на меня выскочит какой-нибудь монстр…
Но монстр не выскочил, поэтому я выбрался наружу и начал свое восхождение — выход на гору начинается буквально в соседнем дворе от перехода. Никаких отметок на деревьях или других ориентиров, обозначающих основную тропу, вы тут не найдете, но сбиться с маршрута трудно. Правда, из-за дождей некоторые участки подтопило, однако есть и обходные пути. Подъем абсолютно несложный — справитесь, даже если никогда не ходили по горам.
На вершине горы находятся антенные поля сотовых операторов и радиорелейных станций и другие замысловатые объекты, в том числе заброшенные. Соседство полуразваленных заборов с вполне действующими постройками вызывает в голове небольшой диссонанс. Но самое главное тут, конечно, не постройки, а вид на город! Если со смотровых площадок Абрам-Мыса жилые дома находятся где-то там, за заливом, то тут уже залив служит легким аккомпанементом многоэтажкам.
Проведя на вершине около получаса, я начал спускаться вниз. Миновав тот самый переход и несколько промокнув из-за дождя, я вновь вышел к остановке. В августе в Мурманске невероятно переменчивая погода — за время путешествия пригодились и крем от загара, и зонт, и четыре слоя одежды.
Далее настало время познакомиться с местной кухней. И я решил это сделать в популярном ресторане «Терраса». Свободных мест не оказалось, поэтому пришлось ждать минут 20, прежде чем меня пригласили к столику.
Я заказал запеченную фалангу краба, щупальца кальмара и блины с ламинарией в крабовом молоке. Вся эта красота идет одним блюдом и стоит 880 рублей. 400-граммовой порции с лихвой хватило, чтобы наесться. Вкус, конечно, невероятный — нежнейшие морепродукты, приятный соус — это точно стоит попробовать каждому.
После ужина пешком прогулялся до хостела на соседней улице, заселился и практически сразу заснул — следующий день обещал быть еще более насыщенным.
День второй. Териберка — пляж драконьих яиц, кладбище кораблей и Батарейский водопад
Было бы странно в моем положении не съездить в Териберку — село в 130 километрах от Мурманска на берегу Баренцева моря. Хорошую рекламу Териберке дали прошедшие здесь съемки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан»: в последние годы село приобретает невероятную популярность. Туристический поток здесь не прекращается круглогодично, летом в Териберке проводится одноименный фестиваль, собирающий тысячи зрителей. Зимой многие едут сюда за полярным сиянием.
Самостоятельно доехать до Териберки можно или на личном авто, или на одном-единственном автобусе, который выходит из Мурманска вечером и приходит в Териберку ближе к ночи. Этот вариант подходит либо для палаточников, либо для тех, кто готов переплатить за ночевку: крайне редко здесь можно найти номер дешевле четырех тысяч рублей за ночь, если бронировать заранее. А обычно ценник и вовсе бодро переваливает за десятку.
Чтобы гарантированно добраться до Териберки и узнать о ней побольше, я предпочел воспользоваться услугами гида. Изучив предложения, заказал экскурсию у Романа Егорова. Роман — член Русского географического общества и владелец туристической фирмы «Северный гид». Но сам тоже активно возит людей на микроавтобусе. Стоимость экскурсии — пять тысяч рублей.
На следующий день Роман в девять часов утра забрал меня из хостела. Оказалось, что там же остановилась девушка из Новосибирска, которая тоже отправилась с нами. Кроме того, была еще одна компания из Москвы и пара из Санкт-Петербурга. Заехав на заправку за водой, мы направились в сторону выезда из города.
Всю дорогу Роман делился интересными фактами про здешние края и, конечно, про Териберку. Например, до пандемии село было невероятно популярно у китайских туристов. Но для них такое название крайне сложно для произношения, поэтому его стали называть Джериберка. А потом и вовсе сократили до Джери.
— Дорогу, по которой мы едем, называют Серебрянка. Как вы думаете, почему? — спросил Роман у группы. Пока мы терялись в догадках (может быть, зимой тут красиво серебрится снег?), Роман пояснил: дорога была построена для поставок стройматериалов к гидроэлектростанции на Серебрянских озерах.
В какой-то момент мы остановились подышать чистейшим воздухом и попробовать невероятно вкусные северные ягоды. Вдоль дороги здесь растет много черники и непривычной для москвича вороники. Ягоды вороники сине-черного цвета, в них много воды, поэтому они хорошо утоляют жажду. При этом из-за невысокого содержания сахаров на вкус вороника довольно пресная.
Еще здесь периодически попадается морошка — ягода, которая славится высоким содержанием витамина C. Внешне она похожа на малину, но вкус на любителя — с ощутимой кислинкой. Есть и предупредительно-красные волчьи ягоды — вот их лучше обходить стороной.
Отдохнув и вдоволь наевшись, мы вновь вернулись на маршрут. Вскоре мы увидели зеленый светофор и стенд с надписью: «Дорога открыта!». Дело в том, что зимой дорогу частенько заносит снегом и движение перекрывают до того, как снегоуборочная машина ее очистит. Бывало, что из-за погодных условий Териберка оказывалась отрезана от Большой земли на месяц.
По пути проезжаем Канентъявр — небольшое поселение на берегу одноименного озера, которое вы не найдете ни на одной карте. Изначально тут поселились рыбаки, которые стали самовольно строить здесь дома. Со временем поселение разрослось, но так и не легализовалось.
С каждым километром пути деревья становились все ниже. Как нам объяснил Роман, это связано с приближением к горам: чем они выше, тем ниже растительность. Кроме того, менялись и природные зоны: если Мурманск находится в тайге, то по пути начинается лесотундра, а Териберка — уже чистая тундра.
Вскоре дорога ухудшилась. Несмотря на популярность у туристов, пока появление асфальтированной дороги не предвидится. Роман признается: регулярная езда в Териберку быстро выводит из строя подвеску и другие детали автомобиля. Так что для поездки к Баренцеву морю лучше выбирать какой-нибудь внедорожник.
По пути мы сделали еще несколько остановок с красивыми видами на горы и сейды — огромные каменные глыбы, лежащие на нескольких небольших камешках. Эти камни считаются священными у саамов — местного коренного народа. Саамы верили, что сейды живые и имеют душу. А вот согласно общепринятой версии сейды появились из-за таяния ледников. Многие туристы собирают рукотворные сейды и загадывают желания, в некоторых местах образуются целые группы этих сейдов. Один из которых я случайно задел и разрушил. «Ничего страшного — считается, что, когда это происходит, желание сбылось», — успокоил меня Роман.
И вот, наконец, в час дня проехали долгожданный указатель с надписью «Териберка». Первым делом мы зашли в ресторан «Сияние севера» и, оставив там предзаказ, ушли гулять на берег Баренцева моря. Напротив ресторана на берегу стояли огромные качели — Роман позвал нас к ним и по очереди «прокатил» всех желающих. Что могу сказать — восторг! Мои попутчики в этот момент тоже явно вернулись в детство.
Погуляв немного, мы вернулись в ресторан, где уже поджидал обед. Я заказал выловленного здесь же палтуса и шулюм с митболами из северного оленя. Мясо оленя по вкусу напоминает говядину, однако кажется более насыщенным. Оба блюда в сумме обошлись меньше чем в 1000 рублей.
Кстати, шулюм — популярное блюдо у кочевых народов, промышляющих охотой, причем не только в России: рецепт берет свое начало на Востоке. Это блюдо невероятно простое: для его приготовления понадобятся только вода, овощи, зелень и мясо (это может быть как оленина, так и, например, конина, свинина или говядина), готовится шулюм на костре. На плите его также можно сделать, но, говорят, вкус будет совершенно иным.
Пообедав, мы отправились гулять вдоль берега. Дошли до старого ржавого корабля, который волнами вынесло на берег. Не смог отказать себе в удовольствии забраться на него. После этого нас повели на оленью ферму и выдали ведерки с кормом. Видимо, я настолько полюбился местным обитателям, что сразу два оленя стали тянуться мордочками к ведру и в итоге рассыпали корм. Кормежка не задалась.
На оленьей ферме мы провели буквально 15 минут. Следующим пунктом экскурсии стал местный природный парк. Он расположен уже не в Териберке, а за поселком Лодейное, который находится совсем рядом. Мы застали парк в удачное время, так как в 2023 году тут планируют оборудовать деревянные настилы и запретить ходить по чему-либо другому: тундра не любит, когда на нее наступают, ей требуется много времени для восстановления. Однако именно в ее нынешнем виде тундра выглядит максимально естественно.
Здесь мы сначала посетили причудливой формы углубление в каменной породе — «Логово дракона», затем пляж «Яйца дракона». Согласно поверьям, пляж состоит не из больших камней, а из окаменелых яиц, которые оставили жившие тут в древние времена драконы. По своей форме камни на пляже действительно напоминают яйца и создают впечатление, что оттуда вот-вот вылупится дракончик. Официальная версия гораздо скучнее: такую форму камням придали морские волны.
Миновав пляж, наша группа стала подниматься на небольшую гору. По пути я активно срывал и ел воронику — без преувеличения, на каждый квадратный метр рядом с тропой приходится несколько сотен ягод.
После этого мы спустились к Батарейскому водопаду. Его название связано с тем, что рядом во время Великой Отечественной войны были выставлены батареи береговой обороны. Они до сих пор сохранились и стали популярным туристическим объектом. Конечно, время их не щадит: орудия ржавеют, но местные жители стараются поддерживать их в надлежащим виде. Однако времени добраться к ним у нас уже не было, поэтому мы отправились к машине.
Последним пунктом путешествия по Териберке стало кладбище кораблей — туда мы приехали к 20:00. Здесь нашли последнее пристанище старые рыболовецкие суда. Все корабли на кладбище уже прогнили и проржавели — когда задумываешься, что еще лет сто назад они были в идеальном состоянии и были живы их владельцы, становится жутковато. Причем раньше кладбище было большим, но сейчас стремительно редеет: из-за невероятно соленой воды корабли распадаются на мелкие частицы. Вполне возможно, что мы стали одними из последних посетителей этого необычного места.
Попрощавшись с морем, мы отправились в Мурманск. Моя поездка пришлась буквально на последние дни белых ночей, поэтому, когда около одиннадцати вечера машина остановилась у хостела, вокруг было невероятно светло. И на душе тоже.
День третий. Достопримечательности Мурманска, ледокол «Ленин» и кот Семен
В восемь утра я вышел из хостела и направился в сторону морского вокзала. Мой путь пролегал через два сквера — центральный и на улице Ленинградской, а также через железнодорожный вокзал. Мурманск не зря называют «воротами в Арктику»: он является самым большим незамерзающим портом в Заполярье. Именно поэтому этот город богат на всяческие памятники, связанные с морем и военно-морским флотом.
На морском вокзале самая главная достопримечательность — атомный ледокол «Ленин». 134-метровый корабль поражает своими масштабами. «Ленин» стал первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой. Ледокол вошел в состав советского флота в далеком 1959 году, через 30 лет был выведен из эксплуатации и теперь находится в Мурманске на вечной стоянке, возглавляя топ местных туристических объектов. На корабль водят экскурсии, однако по вторникам здесь выходной, поэтому я ограничился беглым осмотром ледокола и самого морского вокзала.
Дальше мне нужно было заглянуть в сувенирный магазин: хотелось посмотреть, какие оригинальные подарки тут можно приобрести. Был неприятно удивлен, когда узнал, что все местные лавки работают с 11 часов. То же самое касается и многих торговых центров.
До 11 часов еще оставалось время, поэтому я заглянул в местную шаурмичную. И, кажется, выдал в себе москвича: при заказе попросил шаурму, тогда как на входе точно было что-то сказано про шаверму. В этом смысле тут все, как в Санкт-Петербурге, да и по вкусу отличий никаких. Шаверма обошлась мне в 190 рублей.
Затем я наконец отправился на охоту за сувенирами. Ассортимент в лавке оказался достаточно разнообразным — от дешевых безделушек до действительно интересных вещей. Например, тут продавались украшения из оленьего рога и статуэтки — копии знаменитого памятника защитникам Заполярья, к которому я направился после выхода из магазина.
По пути к памятнику я прогулялся вдоль озера Семеновское. Набережная вокруг озера отлично благоустроена: проложены дорожки, есть кофейни и лавочки, а в самом озере оборудован фонтан.
Рядом с озером расположена местная точка притяжения для туристов — памятник коту Семену, который в 1987 году во время поездки сбежал от хозяев в Москве, а через шесть лет самостоятельно вернулся домой в Мурманск. Мордочку и уши кота явно любят на счастье тереть туристы: прямо как у статуй на станции метро «Площадь Революции» в Москве. Потерев гладкое и холодное ухо кота, я загадал желание и отправился дальше.
Далее все у того же озера я посетил Бараний лоб — скалу, сглаженную и отполированную движением ледника. От этого места уже прекрасно был виден нужный мне мемориальный комплекс. К слову, от Семеновского озера до памятника защитникам Заполярья идти буквально 20 минут.
И вот памятник передо мной — огромная фигура солдата молчаливо смотрит на Кольский залив, напоминая о подвиге советских войск. Когда стоишь в нескольких метрах от него, масштаб просто поражает: высота памятника вместе с постаментом — почти 43 метра, как 14-этажный дом или как 25 человек, которых поставили друг на друга. «Алеша» — так еще называют мемориал — является самой высокой статуей России, после волгоградского памятника «Родина-мать». Когда стоишь возле него, невозможно не почувствовать восхищение и собственную незначительность — таким маленьким ты рядом с ним себя ощущаешь. За спиной «Алеши» стоят зенитные орудия, прямо на этой высоте защищавшие город во время войны.
Постояв у памятника, я снова вернулся к Семеновскому озеру, повернул на проспект Героев-Североморцев и за полчаса дошел до памятника морякам, погибшим в мирное время. Основным объектом тут является шестигранная башня-маяк, к которой с двух сторон подходит широкая мраморная лестница с обзорными площадками.
Рядом с маяком расположен якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой. Неподалеку находится фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», экипаж которой в полном составе погиб в августе 2000 года в результате катастрофы. Рядом с ним меня охватило невероятно гнетущее чувство, поэтому я довольно быстро отошел оттуда и поднялся в сторону церкви Спаса-на-Водах. Рядом с церковью активно идет строительство: как мне рассказал проходивший мимо старичок, при храме возводят духовно-спортивный центр.
На этом туристическая часть моей поездки была завершена. На маршрутке я доехал до автовокзала и пересел на другую — в аэропорт. Обратная маршрутка из города также стоит 100 рублей. Совсем скоро я оказался в самолете и смотрел из окна с высоты птичьего полета на маленький город, который подарил мне незабываемые впечатления за эти три дня.
В Мурманск я однозначно еще вернусь — уж очень хочется посмотреть на полярное сияние. А еще в Мурманской области много любопытных мест, которые сложно посмотреть в рамках трехдневной поездки. Например, у меня есть знакомые, которые каждое лето ездят в Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Теперь и я мечтаю туда попасть.
Общие расходы
Так как целью поездки было уложиться в 15 тысяч рублей, изначально я исходил именно из этой суммы. В итоге траты составили 15 025 рублей, а именно:
- авиабилеты — 5000 рублей;
- хостел — 1450 рублей;
- экскурсия в Териберку — 5000 рублей;
- рестораны с местной кухней — 2030 рублей;
- прочие расходы на еду — 930 рублей;
- транспорт — 615 рублей.
Сюрприз от «Вечерней Москвы»
Наше издание решило порадовать мурманчан и гостей города памятным подарком. Во время посещения памятника защитникам Заполярья я оставил фирменную бутылку с сувениром под одним из деревьев рядом с мемориальным комплексом.
Чтобы найти эту бутылку: подойдите к зенитным орудиям сзади памятника, пройдите между ними, практически сразу после начала спуска поверните налево и затем — еще раз налево, уже как бы назад, в сторону фигуры солдата. Через несколько метров под одним из кустов вы найдете бутылку. В качестве более точной подсказки можете посмотреть видео — здесь детально видно, куда нужно идти. Когда найдете — присылайте фото или видео в наш Telegram-бот, и мы вас обязательно отметим.