К морю за 15 тысяч: «незамерзающий порт» Мурманск — Баренцево море, Териберка, кладбище кораблей и водопады

Фото: Роман Егоров / Из личного архива

Лето подходит к концу, но время побывать на море еще есть. Если вы не хотите ехать в классические места отдыха на побережье, не желая столкнуться с большим потоком туристов, то стоит присмотреться к другим удивительным уголкам России, о которых мы расскажем в нашем спецпроекте «К морю за 15 тысяч».

Одним из таких мест является Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Сюда стоит ехать за фантастически красивыми горами, морским воздухом, арктической кухней, необычными северными ягодами и просто за новыми ощущениями. Корреспондент «Вечерней Москвы» Игорь Синельников в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил российские «ворота в Арктику», чтобы рассказать, как интересно отдохнуть в нашей стране на море за 15 тысяч рублей.

Подготовка к путешествию

Авиабилеты я купил за месяц до путешествия — и не только из соображений экономии. Если покупать заранее, есть большая вероятность найти рейс с утренним вылетом из Москвы и возвращением в столицу вечером на третий день, что очень удобно и позволяет выжать максимум из путешествия. Найти такой билет не составило труда, в итоге перелет в обе стороны мне обошелся в пять тысяч рублей. Лететь из Москвы в Мурманск — чуть меньше 2,5 часа.

Мест, где можно остановиться в городе, предостаточно: отели, гостевые дома и хостелы на любой вкус и кошелек. Я выбрал бюджетный хостел с положительными отзывами. Две ночи проживания обошлись всего в 1450 рублей.

Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

День первый. Водопад, Абрам-Мыс, загадочный тоннель и гора Горелая

Самолет вылетел без опоздания, ровно в 07:10. Самолет приземлился в аэропорту Мурманска даже чуть раньше: в 9:20 я уже ехал в 106-й маршрутке в сторону города. Дорога от аэропорта обошлась мне в 100 рублей.

Первой точкой моего маршрута должен был стать водопад на реке Лавне, который располагается за пределами города. Единственный подходящий способ туда попасть — междугородний автобус, отбывающий с центрального автовокзала Мурманска в 11:00.

Маршрутка остановилась у вокзала за сорок минут до нужного мне автобуса, поэтому я решил немного побродить по району. Первое, что бросилось в глаза, — чайки. Их тут какое-то невероятное количество, и они спокойно соседствуют с привычными глазу москвича голубями.

Вскоре подъехал автобус, я отдал кондуктору 142 рубля и сел перепроверять маршрут. Путь на автобусе занял где-то 1,5 часа. По приезде в Междуречье оказалось, что добраться запланированным маршрутом не получится — дорогу затопило дождями. Водопад на реке Лавне — достопримечательность пока не совсем изведанная туристами. Карты предлагали идти альтернативным путем. Я решил сначала убедиться, сработает ли мой план «Б», поэтому, увидев в практически безлюдном селе местного жителя, решил уточнить у него.

Получив утвердительный ответ, я отправился в путь. Дорога до водопада оставила у меня двоякие впечатления. Туристы явно еще не распробовали это место: мне не встретился ни один человек — и это днем в воскресенье. Сам водопад небольшой, всего четыре метра в высоту, зато невероятно эффектный! Как разбиваются мощные потоки воды, слышно еще задолго до того, как сам водопад откроется глазу. Если захотите ощутить приятные холодящие брызги, можно подойти максимально близко к воде — ощущения непередаваемые.

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От водопада пошел дальше вдоль реки и, выйдя на дорогу, сверился с расписанием автобусов. Так как в ближайший час не предвиделось ни одного, решил попробовать заказать такси. Место это удаленное от города, но каким-то чудом рядом проезжала машина, на которой я и отправился в следующую точку моего маршрута — отдаленный микрорайон Мурманска Абрам-Мыс. Таксист попался максимально неразговорчивый и на вопросы про достопримечательности Мурманска отвечал крайне односложно, поэтому я прекратил попытки завести разговор и смотрел в окно, за которым проносились густые леса.

До Абрам-Мыса мы доехали минут за 10. Этот микрорайон находится на противоположной от центрального Мурманска стороне Кольского залива. Со смотровых площадок отсюда открывается красивый вид на залив, корабли и жилые районы. Здесь я провел буквально полчаса, так как нужно было успеть на 24-й автобус, который пришлось бы в случае опоздания ждать еще час. И вновь везение — я прибежал на остановку как раз в тот момент, когда он подъезжал.

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Вышел на остановке «Улица Траловая» и прогулялся до проспекта Ленина — одной из центральных улиц Мурманска. Там я посидел в уютной кофейне, отметил, что кофе тут не отличается от московского ни ценой, ни вкусом, а затем на маршрутке направился к еще одной местной достопримечательности — горе Горелая.

Прежде чем расскажу о горе, сделаю небольшое отступление: в Мурманске проблем с общественным транспортом нет никаких, ходит он регулярно. Проезд стоит 35 рублей для всех — льготных категорий не предусмотрено. Банковские карты принимают без вопросов.

Итак, гора Горелая. Сопка высотой 254 метра находится в черте города. Такое необычное название она получила из-за многочисленных бомбежек в период Великой Отечественной войны. В прошлом году здесь оформили экологическую тропу: поставили скамейки и столбы с информацией о местной флоре и фауне.

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Путь к горе пролегает через жутковатый крытый переход. Раньше тут располагался рынок «Охотный ряд», теперь — просто голый тоннель. Было чувство, что я попал в какую-то компьютерную игру и вот сейчас из-за очередной лестницы на меня выскочит какой-нибудь монстр…

Но монстр не выскочил, поэтому я выбрался наружу и начал свое восхождение — выход на гору начинается буквально в соседнем дворе от перехода. Никаких отметок на деревьях или других ориентиров, обозначающих основную тропу, вы тут не найдете, но сбиться с маршрута трудно. Правда, из-за дождей некоторые участки подтопило, однако есть и обходные пути. Подъем абсолютно несложный — справитесь, даже если никогда не ходили по горам.

На вершине горы находятся антенные поля сотовых операторов и радиорелейных станций и другие замысловатые объекты, в том числе заброшенные. Соседство полуразваленных заборов с вполне действующими постройками вызывает в голове небольшой диссонанс. Но самое главное тут, конечно, не постройки, а вид на город! Если со смотровых площадок Абрам-Мыса жилые дома находятся где-то там, за заливом, то тут уже залив служит легким аккомпанементом многоэтажкам.

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Проведя на вершине около получаса, я начал спускаться вниз. Миновав тот самый переход и несколько промокнув из-за дождя, я вновь вышел к остановке. В августе в Мурманске невероятно переменчивая погода — за время путешествия пригодились и крем от загара, и зонт, и четыре слоя одежды.

Далее настало время познакомиться с местной кухней. И я решил это сделать в популярном ресторане «Терраса». Свободных мест не оказалось, поэтому пришлось ждать минут 20, прежде чем меня пригласили к столику.

Я заказал запеченную фалангу краба, щупальца кальмара и блины с ламинарией в крабовом молоке. Вся эта красота идет одним блюдом и стоит 880 рублей. 400-граммовой порции с лихвой хватило, чтобы наесться. Вкус, конечно, невероятный — нежнейшие морепродукты, приятный соус — это точно стоит попробовать каждому.

После ужина пешком прогулялся до хостела на соседней улице, заселился и практически сразу заснул — следующий день обещал быть еще более насыщенным.

Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

День второй. Териберка — пляж драконьих яиц, кладбище кораблей и Батарейский водопад

Было бы странно в моем положении не съездить в Териберку — село в 130 километрах от Мурманска на берегу Баренцева моря. Хорошую рекламу Териберке дали прошедшие здесь съемки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан»: в последние годы село приобретает невероятную популярность. Туристический поток здесь не прекращается круглогодично, летом в Териберке проводится одноименный фестиваль, собирающий тысячи зрителей. Зимой многие едут сюда за полярным сиянием.

Самостоятельно доехать до Териберки можно или на личном авто, или на одном-единственном автобусе, который выходит из Мурманска вечером и приходит в Териберку ближе к ночи. Этот вариант подходит либо для палаточников, либо для тех, кто готов переплатить за ночевку: крайне редко здесь можно найти номер дешевле четырех тысяч рублей за ночь, если бронировать заранее. А обычно ценник и вовсе бодро переваливает за десятку.

Чтобы гарантированно добраться до Териберки и узнать о ней побольше, я предпочел воспользоваться услугами гида. Изучив предложения, заказал экскурсию у Романа Егорова. Роман — член Русского географического общества и владелец туристической фирмы «Северный гид». Но сам тоже активно возит людей на микроавтобусе. Стоимость экскурсии — пять тысяч рублей.

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На следующий день Роман в девять часов утра забрал меня из хостела. Оказалось, что там же остановилась девушка из Новосибирска, которая тоже отправилась с нами. Кроме того, была еще одна компания из Москвы и пара из Санкт-Петербурга. Заехав на заправку за водой, мы направились в сторону выезда из города.

Всю дорогу Роман делился интересными фактами про здешние края и, конечно, про Териберку. Например, до пандемии село было невероятно популярно у китайских туристов. Но для них такое название крайне сложно для произношения, поэтому его стали называть Джериберка. А потом и вовсе сократили до Джери.

— Дорогу, по которой мы едем, называют Серебрянка. Как вы думаете, почему? — спросил Роман у группы. Пока мы терялись в догадках (может быть, зимой тут красиво серебрится снег?), Роман пояснил: дорога была построена для поставок стройматериалов к гидроэлектростанции на Серебрянских озерах.

В какой-то момент мы остановились подышать чистейшим воздухом и попробовать невероятно вкусные северные ягоды. Вдоль дороги здесь растет много черники и непривычной для москвича вороники. Ягоды вороники сине-черного цвета, в них много воды, поэтому они хорошо утоляют жажду. При этом из-за невысокого содержания сахаров на вкус вороника довольно пресная.

Еще здесь периодически попадается морошка — ягода, которая славится высоким содержанием витамина C. Внешне она похожа на малину, но вкус на любителя — с ощутимой кислинкой. Есть и предупредительно-красные волчьи ягоды — вот их лучше обходить стороной.

Отдохнув и вдоволь наевшись, мы вновь вернулись на маршрут. Вскоре мы увидели зеленый светофор и стенд с надписью: «Дорога открыта!». Дело в том, что зимой дорогу частенько заносит снегом и движение перекрывают до того, как снегоуборочная машина ее очистит. Бывало, что из-за погодных условий Териберка оказывалась отрезана от Большой земли на месяц.

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По пути проезжаем Канентъявр — небольшое поселение на берегу одноименного озера, которое вы не найдете ни на одной карте. Изначально тут поселились рыбаки, которые стали самовольно строить здесь дома. Со временем поселение разрослось, но так и не легализовалось.

С каждым километром пути деревья становились все ниже. Как нам объяснил Роман, это связано с приближением к горам: чем они выше, тем ниже растительность. Кроме того, менялись и природные зоны: если Мурманск находится в тайге, то по пути начинается лесотундра, а Териберка — уже чистая тундра.

Вскоре дорога ухудшилась. Несмотря на популярность у туристов, пока появление асфальтированной дороги не предвидится. Роман признается: регулярная езда в Териберку быстро выводит из строя подвеску и другие детали автомобиля. Так что для поездки к Баренцеву морю лучше выбирать какой-нибудь внедорожник.

По пути мы сделали еще несколько остановок с красивыми видами на горы и сейды — огромные каменные глыбы, лежащие на нескольких небольших камешках. Эти камни считаются священными у саамов — местного коренного народа. Саамы верили, что сейды живые и имеют душу. А вот согласно общепринятой версии сейды появились из-за таяния ледников. Многие туристы собирают рукотворные сейды и загадывают желания, в некоторых местах образуются целые группы этих сейдов. Один из которых я случайно задел и разрушил. «Ничего страшного — считается, что, когда это происходит, желание сбылось», — успокоил меня Роман.

1/8 Фото: Роман Егоров / из личного архива 2/8 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 3/8 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 4/8 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 5/8 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 6/8 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 7/8 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 8/8 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

И вот, наконец, в час дня проехали долгожданный указатель с надписью «Териберка». Первым делом мы зашли в ресторан «Сияние севера» и, оставив там предзаказ, ушли гулять на берег Баренцева моря. Напротив ресторана на берегу стояли огромные качели — Роман позвал нас к ним и по очереди «прокатил» всех желающих. Что могу сказать — восторг! Мои попутчики в этот момент тоже явно вернулись в детство.

Погуляв немного, мы вернулись в ресторан, где уже поджидал обед. Я заказал выловленного здесь же палтуса и шулюм с митболами из северного оленя. Мясо оленя по вкусу напоминает говядину, однако кажется более насыщенным. Оба блюда в сумме обошлись меньше чем в 1000 рублей.

Кстати, шулюм — популярное блюдо у кочевых народов, промышляющих охотой, причем не только в России: рецепт берет свое начало на Востоке. Это блюдо невероятно простое: для его приготовления понадобятся только вода, овощи, зелень и мясо (это может быть как оленина, так и, например, конина, свинина или говядина), готовится шулюм на костре. На плите его также можно сделать, но, говорят, вкус будет совершенно иным.

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Пообедав, мы отправились гулять вдоль берега. Дошли до старого ржавого корабля, который волнами вынесло на берег. Не смог отказать себе в удовольствии забраться на него. После этого нас повели на оленью ферму и выдали ведерки с кормом. Видимо, я настолько полюбился местным обитателям, что сразу два оленя стали тянуться мордочками к ведру и в итоге рассыпали корм. Кормежка не задалась.

На оленьей ферме мы провели буквально 15 минут. Следующим пунктом экскурсии стал местный природный парк. Он расположен уже не в Териберке, а за поселком Лодейное, который находится совсем рядом. Мы застали парк в удачное время, так как в 2023 году тут планируют оборудовать деревянные настилы и запретить ходить по чему-либо другому: тундра не любит, когда на нее наступают, ей требуется много времени для восстановления. Однако именно в ее нынешнем виде тундра выглядит максимально естественно.

Здесь мы сначала посетили причудливой формы углубление в каменной породе — «Логово дракона», затем пляж «Яйца дракона». Согласно поверьям, пляж состоит не из больших камней, а из окаменелых яиц, которые оставили жившие тут в древние времена драконы. По своей форме камни на пляже действительно напоминают яйца и создают впечатление, что оттуда вот-вот вылупится дракончик. Официальная версия гораздо скучнее: такую форму камням придали морские волны.

Миновав пляж, наша группа стала подниматься на небольшую гору. По пути я активно срывал и ел воронику — без преувеличения, на каждый квадратный метр рядом с тропой приходится несколько сотен ягод.

1/10 Фото: Роман Егоров / из личного архива 2/10 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 3/10 Фото: Роман Егоров / из личного архива 4/10 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 5/10 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 6/10 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 7/10 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 8/10 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 9/10 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 10/10 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

После этого мы спустились к Батарейскому водопаду. Его название связано с тем, что рядом во время Великой Отечественной войны были выставлены батареи береговой обороны. Они до сих пор сохранились и стали популярным туристическим объектом. Конечно, время их не щадит: орудия ржавеют, но местные жители стараются поддерживать их в надлежащим виде. Однако времени добраться к ним у нас уже не было, поэтому мы отправились к машине.

Последним пунктом путешествия по Териберке стало кладбище кораблей — туда мы приехали к 20:00. Здесь нашли последнее пристанище старые рыболовецкие суда. Все корабли на кладбище уже прогнили и проржавели — когда задумываешься, что еще лет сто назад они были в идеальном состоянии и были живы их владельцы, становится жутковато. Причем раньше кладбище было большим, но сейчас стремительно редеет: из-за невероятно соленой воды корабли распадаются на мелкие частицы. Вполне возможно, что мы стали одними из последних посетителей этого необычного места.

Попрощавшись с морем, мы отправились в Мурманск. Моя поездка пришлась буквально на последние дни белых ночей, поэтому, когда около одиннадцати вечера машина остановилась у хостела, вокруг было невероятно светло. И на душе тоже.

День третий. Достопримечательности Мурманска, ледокол «Ленин» и кот Семен

В восемь утра я вышел из хостела и направился в сторону морского вокзала. Мой путь пролегал через два сквера — центральный и на улице Ленинградской, а также через железнодорожный вокзал. Мурманск не зря называют «воротами в Арктику»: он является самым большим незамерзающим портом в Заполярье. Именно поэтому этот город богат на всяческие памятники, связанные с морем и военно-морским флотом.

На морском вокзале самая главная достопримечательность — атомный ледокол «Ленин». 134-метровый корабль поражает своими масштабами. «Ленин» стал первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой. Ледокол вошел в состав советского флота в далеком 1959 году, через 30 лет был выведен из эксплуатации и теперь находится в Мурманске на вечной стоянке, возглавляя топ местных туристических объектов. На корабль водят экскурсии, однако по вторникам здесь выходной, поэтому я ограничился беглым осмотром ледокола и самого морского вокзала.

1/3 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 2/3 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва 3/3 Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

Дальше мне нужно было заглянуть в сувенирный магазин: хотелось посмотреть, какие оригинальные подарки тут можно приобрести. Был неприятно удивлен, когда узнал, что все местные лавки работают с 11 часов. То же самое касается и многих торговых центров.

До 11 часов еще оставалось время, поэтому я заглянул в местную шаурмичную. И, кажется, выдал в себе москвича: при заказе попросил шаурму, тогда как на входе точно было что-то сказано про шаверму. В этом смысле тут все, как в Санкт-Петербурге, да и по вкусу отличий никаких. Шаверма обошлась мне в 190 рублей.

Затем я наконец отправился на охоту за сувенирами. Ассортимент в лавке оказался достаточно разнообразным — от дешевых безделушек до действительно интересных вещей. Например, тут продавались украшения из оленьего рога и статуэтки — копии знаменитого памятника защитникам Заполярья, к которому я направился после выхода из магазина.

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По пути к памятнику я прогулялся вдоль озера Семеновское. Набережная вокруг озера отлично благоустроена: проложены дорожки, есть кофейни и лавочки, а в самом озере оборудован фонтан.

Рядом с озером расположена местная точка притяжения для туристов — памятник коту Семену, который в 1987 году во время поездки сбежал от хозяев в Москве, а через шесть лет самостоятельно вернулся домой в Мурманск. Мордочку и уши кота явно любят на счастье тереть туристы: прямо как у статуй на станции метро «Площадь Революции» в Москве. Потерев гладкое и холодное ухо кота, я загадал желание и отправился дальше.

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Далее все у того же озера я посетил Бараний лоб — скалу, сглаженную и отполированную движением ледника. От этого места уже прекрасно был виден нужный мне мемориальный комплекс. К слову, от Семеновского озера до памятника защитникам Заполярья идти буквально 20 минут.

И вот памятник передо мной — огромная фигура солдата молчаливо смотрит на Кольский залив, напоминая о подвиге советских войск. Когда стоишь в нескольких метрах от него, масштаб просто поражает: высота памятника вместе с постаментом — почти 43 метра, как 14-этажный дом или как 25 человек, которых поставили друг на друга. «Алеша» — так еще называют мемориал — является самой высокой статуей России, после волгоградского памятника «Родина-мать». Когда стоишь возле него, невозможно не почувствовать восхищение и собственную незначительность — таким маленьким ты рядом с ним себя ощущаешь. За спиной «Алеши» стоят зенитные орудия, прямо на этой высоте защищавшие город во время войны.

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Постояв у памятника, я снова вернулся к Семеновскому озеру, повернул на проспект Героев-Североморцев и за полчаса дошел до памятника морякам, погибшим в мирное время. Основным объектом тут является шестигранная башня-маяк, к которой с двух сторон подходит широкая мраморная лестница с обзорными площадками.

Рядом с маяком расположен якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой. Неподалеку находится фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», экипаж которой в полном составе погиб в августе 2000 года в результате катастрофы. Рядом с ним меня охватило невероятно гнетущее чувство, поэтому я довольно быстро отошел оттуда и поднялся в сторону церкви Спаса-на-Водах. Рядом с церковью активно идет строительство: как мне рассказал проходивший мимо старичок, при храме возводят духовно-спортивный центр.

Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

На этом туристическая часть моей поездки была завершена. На маршрутке я доехал до автовокзала и пересел на другую — в аэропорт. Обратная маршрутка из города также стоит 100 рублей. Совсем скоро я оказался в самолете и смотрел из окна с высоты птичьего полета на маленький город, который подарил мне незабываемые впечатления за эти три дня.

В Мурманск я однозначно еще вернусь — уж очень хочется посмотреть на полярное сияние. А еще в Мурманской области много любопытных мест, которые сложно посмотреть в рамках трехдневной поездки. Например, у меня есть знакомые, которые каждое лето ездят в Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Теперь и я мечтаю туда попасть.

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Общие расходы

Так как целью поездки было уложиться в 15 тысяч рублей, изначально я исходил именно из этой суммы. В итоге траты составили 15 025 рублей, а именно:

авиабилеты — 5000 рублей;

хостел — 1450 рублей;

экскурсия в Териберку — 5000 рублей;

рестораны с местной кухней — 2030 рублей;

прочие расходы на еду — 930 рублей;

транспорт — 615 рублей.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»

Наше издание решило порадовать мурманчан и гостей города памятным подарком. Во время посещения памятника защитникам Заполярья я оставил фирменную бутылку с сувениром под одним из деревьев рядом с мемориальным комплексом.

Чтобы найти эту бутылку: подойдите к зенитным орудиям сзади памятника, пройдите между ними, практически сразу после начала спуска поверните налево и затем — еще раз налево, уже как бы назад, в сторону фигуры солдата. Через несколько метров под одним из кустов вы найдете бутылку. В качестве более точной подсказки можете посмотреть видео — здесь детально видно, куда нужно идти. Когда найдете — присылайте фото или видео в наш Telegram-бот, и мы вас обязательно отметим.