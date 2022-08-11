К морю за 15 тысяч: сюрприз «Вечерней Москвы» в Архангельске нашел своего счастливого обладателя

Северная Двина, Архангельск / Фото: Илья Ашуров

В рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» корреспонденты «Вечерней Москвы» путешествуют по приморским городам России и делятся с читателями своими впечатлениями. В каждой из поездок они прячут небольшой клад — фирменную бутылочку «ВМ» с сюрпризом внутри. Один из таких кладов уже нашла жительница Архангельска по имени Ольга.

Родину нашей читательницы посетил корреспондент «ВМ» Илья Ашуров. Сюрприз от редакции он спрятал в кустах за памятником Писахову в самом сердце Архангельска. Свой рассказ о находке подарка Ольга отправила в наш Telegram-бот:

— Прочитала текст «ВМ» об Архангельске вечером и поняла, что во тьме ничего не найду. Наутро пошла искать. Свернула с дорожки в кусты и подумала: наверное, со стороны мои действия выглядят очень странно. Ползала по кустам — найти было не так просто! Потом вернулась к самому первому кусту и вижу — там что-то похожее на пакетик торчит, вокруг паутина… А я очень боюсь пауков! Так что это было реальное испытание для меня — засунуть руку в паутину, жилище живых и мертвых пауков. Но я справилась! И теперь я счастливый обладатель вашего стакана-бутылки!

Найденный Ольгой клад «ВМ» / Фото: Читательница «ВМ» Ольга

Редакция «ВМ» связалась с Ольгой, чтобы узнать ее мнение о нашем проекте. Оказалось, что она работает в туристической компании. Рассказ об Архангельске ей понравился, но в нем обнаружилась неточность.

— В описании «Малых Корел» (музей деревянного зодчества в 25 километрах от Архангельска — прим. «ВМ») резануло словосочетание «избы воссозданы», — говорит Ольга. — На самом деле избы не совсем воссозданы. Их нашли в ходе этнографических экспедиций в деревнях и селах по всем районам нашей области. Каждую избу или мельницу разобрали, пронумеровали каждое бревнышко, а затем перевезли в музей и заново собрали. То есть это настоящие дома, в которых раньше жили люди. И некоторым из них гораздо больше ста лет.

Также Ольга рассказала об интересных местах, которые корреспондент «ВМ» не успел посетить в Архангельске: усадебный дом Е. К. Плотниковой (в нем большая коллекция живописи) и Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.

— Борисов — первый живописец Арктики. В музее невероятно красивые и захватывающие экспозиции. Помимо картин, там еще иногда выставляют интересные находки из северных экспедиций. Однажды привозили мамонтенка Любу, — говорит Ольга.

За пределами Архангельска читательница «ВМ» рекомендует посетить остров Куростров (место рождения Михаила Ломоносова), Кинозерский парк и Онегу.

Кстати, сюрприз от «ВМ» в Астрахани все еще не нашел своего обладателя. О том, где он спрятан, читайте в материале «К морю за 15 тысяч: «южная Венеция России» Астрахань — лотосовые поля, чистые пляжи и рыбные деликатесы».