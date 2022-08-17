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Врач назвала самый опасный период беременности

Анастасия Колоскова
Общество
Врач назвала самый опасный период беременности
Фото: shutterstock

Первый триместр беременности является наиболее критичным периодом для женщин. Об этом сообщила акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян.

Она отметила, что наиболее ответственным временем является с седьмого по девятую недели, так как в этот период начинается становление эмбриона и формирование плода, любые заболевания будущей мамы могут привести к нежелательным последствиям.

— Девять месяцев выпадают на разные времена года, и практически ни одна беременная девушка что-нибудь бы не перенесла, не чихнула, не кашлянула. Но первый триместр считается наиболее ответственным, — объяснила специалист.

По ее словам, в этот период любые признаки заболевания требуют незамедлительного обращения к врачу, передает News.ru.

До этого сообщалось, что в Кабардино-Балкарии туристка родила на горе Эльбрус на высоте 3800 метров ребенка. Как выяснилось позже, сама дама даже не подозревала, что беременна. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, какие болезни по симптоматике могут напоминать «интересное положение» и как их отличить.

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