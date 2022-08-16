Асцит, опухоли, патологии яичников: с какими опасными болезнями можно перепутать беременность 

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В Кабардино-Балкарии туристка родила на горе Эльбрус на высоте 3800 метро ребенка. Как выяснилось позже, сама дама даже не подозревала, что беременна. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, какие болезни по симптоматике могут напоминать «интересное положение» и как их отличить.

По словам врача высшей категории, гинеколога-эндокринолога Ирины Филипповой, далеко не всегда так называемые симптомы беременности — токсикоз, задержка месячных и тяга к солененькому — свидетельствуют о том, что через девять месяцев в семье ожидается пополнение. Оказывается, существует огромное количество заболеваний, которые по своей симптоматике напоминают признаки беременности:

— Задержка месячных — это не всегда предупреждение о будущем материнстве. Такое бывает при воспалительных процессах женской половой сферы, поликистозе яичников, опухолевых процессах в органах малого таза, если имеются патологии щитовидки, истощения и гормональный дисбаланс.

Еще один признак болезни, который можно спутать с беременностью, — увеличение в объеме молочных желез. Однако такой симптом свойственен такому заболеванию, как мастопатия: при нем также набухает грудь, ареолы становятся темнее, а соски — более чувствительными. Кроме того, если пациентка употребляет гормоносодержащие контрацептивы, подобные явления тоже возможны.

— Предменструальная фаза тоже может вызвать развитие похожих симптомов, — добавила гинеколог.

Но как объяснить увеличение живота в «небеременном» состоянии? Эксперт отметила, что брюшная полость увеличивается при развитии некоторых патологических состояний. Например, если у пациентки начался асцит, во время которого в области живота скапливается жидкость. Живот может расти и при опухолевых процессах, предупредила собеседница «ВМ».

Изменение вкусовых предпочтений и утренняя тошнота, которую можно принять за токсикоз, очень часто, по словам эксперта, являются признаками патологии органов пищеварения, артериальной гипертензии и эндокринных проблем.

— Больше всего некоторых людей интересует ложноположительный тест на беременность. Мы все знаем, что такие ситуации бывают нередко. Так вот, две полоски часто намекают не на счастливое событие, а на наличие проблемы с гормонами, кисту яичников и последствия приема гормональных препаратов, — объяснила Филиппова.

Чтобы окончательно убедиться, беременна пациентка или нет, ей назначают комплексный анализ крови, мочи, исключается употребление любых гормоносодержащих препаратов, и если проведенные исследования не обнаруживают спустя месяц признаки будущего мастерства, женщину отправляют на дополнительное обследование с дальнейшим посещением узких специалистов, уточнила медик.