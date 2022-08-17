Молодой человек попытался угнать каршеринговый автомобиль в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Зеленограде водитель пытался угнать автомобиль у каршеринговой компании. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь во вторник, 17 августа.

По ее словам, 19-летний мужчина воспользовался аккаунтом своего коллеги для аренды иномарки, не имея собственных водительских прав. В Зеленограде мужчину из-за профилактического мероприятия попытались остановить сотрудники ГИБДД, но подозреваемый продолжил движение. Началась погоня.

В результате водитель не справился с управлением и врезался в ограждение дороги.

Злоумышленника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также составили несколько административных протоколов. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Основные причины угона автомобилей недавно, 8 августа, озвучивал эксперт Максим Кадаков.