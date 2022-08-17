В Москве дистанционный формат голосования предпочитают 42,6 процента избирателей

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Чуть менее половины столичных избирателей намерены воспользоваться возможностью проголосовать на предстоящих муниципальных выборах в дистанционном формате. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Russian Field.

Уточняется, что удаленный способ голосования предпочитают 42,6 процента избирателей.

Что касается осведомленности жителей столицы о грядущих выборах, то она с начала июня выросла почти в три раза. Если в начале лета о них было известно лишь 11 процентам москвичей, то в августе уже 32,6 процента горожан владеют этой информацией.

Исследователи отмечают, что в текущем году явка на муниципальные выборы должна превысить показатели 2017 года, когда в них приняли участие 1,04 миллиона москвичей, или 14,81 процента от их общего числа.

Этому будет способствовать введение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Так, в прошлом году на выборах депутатов Государственной думы только дистанционно свои голоса отдали почти два миллиона москвичей — в два раза больше, чем на муниципальных выборах в 2017 году.

При этом наибольшей популярностью ДЭГ пользуется у молодежи: 61 процент опрошенных горожан в возрасте до 29 лет планируют голосовать онлайн. Из респондентов 30–44 лет воспользоваться дистанционным способом намерены 59 процентов, 45–59 лет — 46 процентов, пишут «Известия».

До этого сообщалось, что на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в столице с 9 по 11 сентября, впервые будет использован электронный список избирателей. В данной системе будут учтены все избиратели города, а также там будет отмечено, может ли человек голосовать, каким способом и не успел ли он уже это сделать.