Политолог: Через 15 лет только пятая часть россиян будет голосовать на участках

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Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов рассказал о перспективах распространения дистанционного электронного голосования по России.

По словам специалиста, процедура онлайн-голосования продолжает упрощаться и улучшаться. Так, например, теперь избиратели не смогут переголосовать. При этом для наблюдателей создали новые инструменты контроля.

— Я думаю, к середине 2030-х годов уже порядка 80 процентов граждан России будут голосовать дистанционно. При этом всегда останутся группы относительно консервативные, люди старших возрастов, которые выберут формат офлайн, — цитирует политолога «Царьград».

В рамках проведения с 9 по 11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве будет применено несколько нововведений. Так, в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования.

Кроме того, после появления электронного списка избирателей (ЭСИ) процесс голосования станет быстрее и удобнее, так как у пользователей появится возможность отдать свой голос напрямую и в любое время. Об этом сообщил руководитель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.