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Российская армия уничтожила большое число резервистов ВСУ в Херсонской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия уничтожила большое число резервистов ВСУ в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

Российская армия ликвидировала большое число украинских резервистов и вооружений, которые находились на станции Калининдорф под Херсоном с целью разгрузки. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

За последние 24 часа ВС РФ также поразили девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады рядом с поселком Белая Криница под Херсоном, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка в ДНР и 28-й мотопехотной бригады рядом с Николаевом, подытожили в российском оборонном ведомстве.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировали более 150 украинских националистов элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины высокоточными ракетами. При этом ранеными оказались еще около 250 боевиков. Также вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.

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