Минобороны: Российская армия уничтожила до 350 националистов «Кракена» в Харькове

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Российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории Механического техникума имени Морозова, — заявил он.

Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники. Конашенков подчеркнул, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье реки Дунай.

Представитель военного ведомства отметил, что созданные Киевом угроза обстрела и минная опасность не дают мирным судам безопасно выйти в море.

Также Игорь Конашенков заявил, что боевики территориальной обороны расстреляли бойцов 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ во время их отступления в ДНР. По его словам, солдаты занимали позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.