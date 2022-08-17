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Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле

Степан Жирнов
Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 17 августа.

Видео: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Известно, что на месте уже работают оперативные службы города.

Как рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», движение на участке затруднено. Три из четырех полос заняты.

Другое крупное ДТП в Лефортовском тоннеле произошло 15 августа.

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