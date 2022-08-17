Эксперты: Бывшие промзоны Москвы станут новыми точками развития города

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Бывшие промышленные зоны станут новыми точками развития Москвы, так как программа их реорганизации создает условия для развития экономики города. Такое мнение выразили эксперты.

Так, например, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева заявила, что вместе с программой реновации жилой застройки проекты по ревитализации ранее заброшенных территорий столицы создают комфортную и благоустроенную среду на всей территории города.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк в свою очередь отметила, что, например, реорганизованная территория «Варшавское шоссе» будет активно развивать деловую инфраструктуру столицы, передает «КП».

— Проекты предусматривают создание мультифункциональных кварталов, в которых комфортное жилье сразу обеспечивается вновь создаваемыми рабочими местами, с благоустроенным пространством, включая детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и велосипедные дорожки, — заключила директор Института региональных исследований и городского планирования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина Ильина.

До этого Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон в Текстильщиках и Нагорном районе.