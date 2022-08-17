Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон в Текстильщиках и Нагорном районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии бывших промзон «Грайвороново» и «Варшавское Шоссе». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 17 августа.

Территория промзоны «Грайвороново» площадью 4,26 гектара расположена в районе Текстильщики, между 1-м Грайвороновским проездом и строящимся участком Московского скоростного диаметра. В настоящее время ее занимают склады.

— В ходе реорганизации здесь построят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой для участников программы реновации. Потенциально на территории можно возвести недвижимость общей площадью 114,8 тысячи квадратных метров. В результате будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории бывшей промзоны «Варшавское Шоссе», которая находится в Нагорном районе, между путями Московского центрального кольца, Севастопольским проспектом, 6-м Загородным и Нагорным проездами, построят инновационные центры, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу, офисы, магазины, банки и кафе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр утвердил проекты реорганизации бывших промзон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках. Уточняется, что на первом участке, расположенном между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2, построят деловой центр, где разместятся офисы, банки, магазины и спортклубы.