Россияне рассказали, что влияет на продуктивность работы в офисе

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Эксперты выяснили, какие факторы оказывают влияние на продуктивность работы в офисе.

Рассуждая о продуктивности в офисе, 24 процента опрошенных пользователей сайта «Работа.ру» заметили, что работают лучше, если их окружает красивый интерьер, 17 процентов респондентов сказали, что красивый офис стимулирует их приход на работу. При этом 42 процента офисных работников отметили, что им не так важен внешний вид офиса, как его оснащенность. Всего 14 процентов респондентов считают, что интерьер и оборудование никак не влияют на продуктивность работы.

Вариант «Другое» выбрали 3 процента пользователей: они прямо указали, что на продуктивность их работы в офисе влияют свежий воздух, температурный и световой режим и другие условия, относящиеся к комфортному пребыванию на рабочем месте.

Психотерапевт Виктор Нурдаев отметил, что офисные сотрудники проводят много времени в ограниченном пространстве, где окружающая среда так или иначе влияет на их самочувствие и производительность труда. По мнению специалиста, более удовлетворенные физической средой сотрудники чаще будут добиваться лучших результатов в работе.

Важными для формирования хорошей атмосферы в офисе эксперт считает и действия работодателя, а также социальные связи, передает издание «Вести Подмосковья».

При планировке офисного пространства грамотное зонирование позволяет сделать так, чтобы сотрудникам было комфортно на рабочем месте, чтобы они более эффективно трудились. Об этом рассказал руководитель студии дизайна интерьеров Андрей Секерин.