Названы ключевые правила организации офисного пространства

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При планировке офисного пространства грамотное зонирование позволяет сделать так, чтобы сотрудникам было комфортно на рабочем месте, чтобы они более эффективно трудились. Об этом рассказал руководитель студии дизайна интерьеров Андрей Секерин.

По словам эксперта, проектирование комфортного пространства начинается с продуманной планировки. Для этого необходимо понимание рабочих процессов: какое количество сотрудников работает в офисе, кто с кем осуществляет коммуникацию.

— Например, если у сотрудника рабочий день состоит из звонков по телефону, шумного общения, он должен находиться в той зоне, где не будет мешать коллегам, которые занимаются более тихой аналитической, интеллектуальной работой, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Дизайнер отметил, что в настоящее время используется комплексный подход организации пространства, сочетающий опенспейсы и комнаты.

Что касается цветового решения, то оптимальный вариант для офиса — нейтральные светлые цвета, чтобы люди не отвлекались от работы. Свет в помещении должен быть холодным, чтобы не искажать цвета.

Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начало предлагать новую услугу: дизайн-проект интерьера квартиры. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.