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Москвичам предложили заказать дизайн интерьера квартиры в МосгорБТИ

Георгий Соланович

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Москвичам предложили заказать дизайн интерьера квартиры в МосгорБТИ
Фото: pixabay.com

Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начало предлагать новую услугу — дизайн-проект интерьера квартиры. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, теперь горожане могут заказать техническое описание и визуализацию ремонта своих квартир.

— С апреля 2022 года в учреждение можно обратиться за дизайн-проектом интерьера. Штатные проектировщики, дизайнеры и архитекторы МосгорБТИ помогут не только визуализировать будущий ремонт, но и подберут максимально подходящие по характеристикам материалы, мебель, освещение и другие элементы, — подчеркнул Гаман.

Примечательно, что жители Москвы могут заказать как минимальный эскизный, так и максимально подробный проект квартиры. Срок предоставления услуги зависит от площади квартиры, цены заказа будет в любом случае ниже рыночной. Кроме того, человеку предложат только те варианты дизайн-проекта, которые точно будут согласованы.

Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев отметил, что заявку можно оставить как в клиентском офисе МосгорБТИ на улице Кржижановского, так и онлайн, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 марта сотрудники МосгорБТИ начали вести прием во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа (ЦАО).

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