Москвичи могут получить услуги МосгорБТИ во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сотрудники Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начали вести прием во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа (ЦАО). Об этом сообщила заместитель директора по развитию госуслуг центров «Мои документы» Москвы Татьяна Порецкова.

— Центры госуслуг объединяют различные ведомства под одной крышей. Теперь во флагмане ЦАО разместились специалисты МосгорБТИ, — рассказала она.

Порецкова отметила, что ранее горожанам для получения архивных документов или оформления бумаг в отношении нежилого фонда необходимо было обращаться в офисы учреждения в часы их работы. Теперь они могут получить услуги ежедневно — с 10:00 до 22:00.

Во всех центрах «Мои документы» москвичам продолжают предоставлять услугу по проведению инвентаризации и предоставлению информации технического учета в отношении жилого фонда.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в общей сложности МосгорБТИ предоставляет более сорока разновидностей документации на объекты недвижимости. По его словам, практически все их можно оформить на сайте учреждения или при помощи центров «Мои документы» или портала mos.ru. Он уточнил, что в прошлом году территориальные управления учреждения приняли более 34 тысяч заказов от юридических и физических лиц, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что специалисты столичных офисов «Мои документы» провели порядка 600 консультаций в видеоформате. Такая услуга стала доступна для горожан в 2021 году.