Ландшафтный парк со структурой фьорда построят на Симоновской набережной
Ландшафтный парк, имитирующий природную структуру скандинавского фьорда, появится на Симоновской набережной в 2024 году. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 17 августа.
По его словам, на площади более шести тысяч квадратных метров создадут восемь флористических «островов», которые сформируют структуру многовекового фьорда.
— Северные растения, прорастая сквозь каменные поверхности, создают острова и превращают пространство в функциональный садовый двор. Сеть из восьми островов, соединенных серией извилистых дорожек с характерным мощением, образует разнообразные пространства для отдыха и работы. Эти различные флористические зоны сгруппированы в растительные сообщества в зависимости от функции и местоположения в проекте, а также в зависимости от требований к освещению, — пояснил Кузнецов.
Парк разобьют на придомовой территории жилого комплекса, который также находится на стадии строительства. В зеленой зоне высадят как крупные, так и миниатюрные деревья. Так, в парке появятся канадская ирга, горная сосна, приречный клен, барбарис и кизильник.
До этого Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса на Автозаводской улице. Для его отделки будут применяться панели цвета «юрского известняка».