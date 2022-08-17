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Центр занятости населения «Моя работа» поможет подобрать франчайзи для крупной сети пиццерий

Анастасия Колоскова
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Центр занятости населения «Моя работа» поможет подобрать франчайзи для крупной сети пиццерий
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичный центр занятости населения «Моя работа» и сеть пиццерий Domino’s Pizza заключили соглашение о сотрудничестве и запустили общий проект по подбору франчайзи «Стань партнером Domino’s за рубль». Об этом в среду, 17 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Трудоустройство горожан не всегда предполагает традиционный формат занятости, поскольку не всем подходит работа в офисе с фиксированным графиком. Мы помогаем реализовать себя и тем, кто хочет стать предпринимателем. Сегодня мы подписали соглашение с компанией и запустили проект по подбору франчайзи для нескольких ресторанов в Москве, — рассказала она.

Заммэра отметила, что служба занятости владеет самой большой базой вакансий и кандидатов с разнообразным опытом и квалификацией. По ее словам, каждый год в «Мою работу» обращаются более 200 тысяч человек.

Анастасия Ракова подчеркнула, что сотрудники центра занятости будут целенаправленно подбирать кандидатов с опытом работы в ресторанном бизнесе и желанием попробовать себя в статусе франчайзи.

Победители отбора получат в управление 20 столичных ресторанов за символическую стоимость в один рубль, констатировала заммэра.

Будущие управленцы на базе столичной службы занятости смогут пройти тестирования, обучающие тренинги и семинары, а также получить консультации по предпринимательству. Сеть пиццерий посвятит их в тонкости ведения ресторанного бизнеса, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ 19 августа стартует онлайн-курс «Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства».

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