Эксперты Роскачества назвали самые богатые белками продукты

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Белки выполняют ряд жизненно важных функций в организме человека. Так, белок выступает в качестве основы соединительной ткани (мышц) и цитоскелета клеток. Эксперты Роскачества перечислили продукты, наиболее богатые животными и растительными белками.

Достаточное содержание белка в пище способствует регулированию функций коры головного мозга и улучшает состояние нервной системы. По происхождению белки делят на животные и растительные. Именно поэтому очень важно, чтобы в ежедневном рационе сочетались все необходимые виды белка.

Эксперты подчеркнули, что при недостаточном поступлении белка с пищей или при каких-либо патологических состояниях будут страдать почти все органы и системы организма.

Так, животные белки содержаться в мясе, рыбе, яйцах, молоке и прочих продуктах животногопроисхождения. Растительные, соответственно, содержаться в продуктах растительного происхождения: бобах, орехах, овощах и крупах.

В списках продуктов, содержащих белок, встречаются и те, которые вряд ли попадают на стол каждый день. Лидерам таких продуктов эксперты называют соевый изолят, желатин и яичный порошок. Содержание белка в них превышает 80 грамм в 100 граммах продукта.

Лидером по содержанию белка среди продуктов животного происхождения является куриная грудка без кожи. Так, на 100 грамм обжаренной на гриле куриной грудки приходится 32 грамма белка. Также богаты белком и другие сорта мяса. На 100 грамм свинины приходится 31,6 грамма белка, а 100 грамм говядины — 31.

Следом за мясом по количеству белка идут рыба, морепродукты и яйца. Меньше всего белка можно найти в молочной продукции: на 100 грамм молока приходится всего 3,4 грамма белка.

Белков растительного происхождения больше всего в орехах, а именно — в миндале. В 100 граммах миндаля содержится 21,1 грамма белка. За орехами следуют крупы. Так, в 100 граммах пшеничной муки — 12,2 грамма белка. Завершают список бобовые. Однако стоит отметить, что меньше всего растительного белка содержится в одном из представителей круп — в овсяной каше. На 100 грамм овсянки приходится только три грамма белка.

До этого эндокринолог назвала продукты, которые ускоряют процесс старения организма. По ее словам, ухудшить состояние кожи и организма в целом могут продукты из переработанного мяса, алкоголь, фастфуд, простые углеводы и консервы.