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Зампред правительства Ленобласти задержан по подозрению в коррупции

Степан Жирнов
Происшествия
Зампред правительства Ленобласти задержан по подозрению в коррупции
Фото: lenobl.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали Сергея Харлашкина, заместителя председателя правительства Ленинградской области. Его подозревают в получении взятки. Об этом стало известно в среду, 17 августа.

Сообщается, что ночью, с 16 на 17 августа, силовики не только задержали самого чиновника, но и провели обыски в жилище Харлашкина, а также в офисах и домах сотрудников компаний, относящихся к расследуемому делу.

По данным «РБК», зампреда правительства Ленобласти подозревают в коррупции при дорожном строительстве.

Следственный комитет пока отказался комментировать информацию о случившемся, в целях сохранения тайн предварительного расследования.

Как сообщает источник издания в администрации, Харлашкин дает свидетельские показания по делу о Метрострое. У правоохранительных органов возникли подозрения о неправомерном использовании кредитных средств на выплату зарплат.

О другом деле о взятках стало известно во вторник, 16 августа. Сотрудники СИЗО вымогали деньги у заключенных.

Ленинградская область Коррупция Расследования Уголовные дела Задержания
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